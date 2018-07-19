Дорожный обход Чусового готов почти на 70 %

12:51 | 20.07.2018

В четверг, 19 июля, губернатор Пермского края Максим Решетников совершил рабочую поездку в Чусовой, в рамках которой ознакомился с развитием транспортной инфраструктуры. В Чусовом реконструируется здание железнодорожного вокзала, ведется модернизация локомотивного депо и продолжается строительство транспортного обхода города. Новый дорожный объект выведет транзитный грузовой транспорт из города и повысит безопасность и комфорт жителей.



По состоянию на 19 июля объект выполнен почти на 70 %. По словам начальника «Мостоотряда № 123» (г. Пермь) Юрия Истягина, технический транспорт уже сейчас подвозит необходимое оборудование и материалы по новым мостам. Все строительные сооружения уже готовы, подрядной организации осталось уложить асфальтовое покрытие и земляное полотно. Общая стоимость проекта составляет 2,2 млрд рублей, финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов.



Комментируя ход строительства объекта, губернатор Максим Решетников отметил, что развитие транспортной инфраструктуры — вопрос жизни для Чусового, его окрестных территорий и ближайших городов (Губахи, Гремячинска). «Мы понимаем, что промышленные предприятия запланировали и реализуют достаточно амбициозные программы развития, значит, и нагрузка на транспортную систему здесь возрастет. Поэтому важно развитие и автодорожной системы, и железнодорожной, — подчеркнул глава региона. — Кроме того, в ближайшее время нам предстоит определить приоритеты дорожного строительства на 3–5 лет».



Еще один инфраструктурный объект на сегодня возводится в Чусовом. Это строительство второй очереди железнодорожного вокзала, среднегодовой пассажиропоток которого составляет более 107 тыс. человек. Стоимость строительства превышает 123 млн рублей. Завершить работы в ОАО «РЖД» планируют в следующем году. «Это будет современное здание с залом ожидания, комнатами длительного отдыха для пассажиров, залом повышенной комфортности, санузлами с душевыми кабинками и помещениями для маломобильных групп населения», — пояснил заместитель начальника СвЖД по Пермскому территориальному управлению Артем Панов.



Губернатор Прикамья, в свою очередь, поручил местным властям обеспечить доступные пешеходные связи и прилегающую инфраструктуру, чтобы жители Чусового и ближних городов добирались до нового вокзала комфортно и безопасно.



На базе локомотивного эксплуатационного депо Чусовское Свердловской железной дороги планируется создать современный комплекс по ремонту маневровых тепловозов. На эти цели с 2019 по 2021 год планируется направить свыше 140 млн рублей. Кроме того, предприятие будет дооснащено стендовым и испытательным оборудованием. В результате в Чусовом появится до 50 новых рабочих мест.



Потребность в современной транспортной инфраструктуре возникла в связи с перспективой увеличения объемов перевозимых грузов в Березниковско-Соликамском узле. По прогнозам, к 2025 году погрузка предприятий Верхнекамья на железной дороге составит 37,8 млн тонн (+43,7 % к уровню 2017 года). Увеличатся объемы и автомобильных перевозок. В первую очередь, это связано с вводом в эксплуатацию предприятий на севере Пермского края: Усольского калийного комбината и Талицкого горно-обогатительного комбината. Кроме того, ведется строительство новых рудников на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.



В результате реализации инфраструктурных проектов увеличится пропускная способность участка и повысится скорость доставки грузов.