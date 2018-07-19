Рассмотрены заявки на строительство еще 6 домов в ЖК «Любимов» в Березниках

12:32 | 20.07.2018

В четверг, 19 июля, конкурсная комиссия рассмотрела и оценила заявки на строительство шести домов второй очереди в жилом комплексе «Любимов», который возводится для переселения жителей Березников из зоны техногенной аварии.



Согласно протоколам, дома № 6, 7, 8 в квартале № 10 готово построить ООО «Проектно-строительная компания «БОР». Участник отбора готов выполнить эти работы за 670,59 млн рублей до 30 ноября 2019 года.



Еще три дома жилого комплекса - № 5, 9, 10 в квартале № 10 - готово построить ООО «Строительное управление Радиант». Эти три дома, согласно заявке, также могут быть готовы до 30 ноября 2019 года. Компания готова приступить к исполнению контракта за 675,33 млн рублей.



Подрядчики приступят к строительным работам после заключения договоров. В общей сложности в шесть 17-этажных домов смогут переехать 714 семей.



Заявка ООО «ЭКСПРОМ» признана не соответствующей требованиям Положения о закупках АО «КРПК» и конкурсной документации.



Предполагается, что к 2020 г. в ЖК «Любимов» будут построены дома на 5500 новых квартир, куда переедут более 10 000 человек.



Напомним, на территории ЖК «Любимов» в этом году предполагается завершить строительство пожарного депо и детского сада на 240 мест. На территории микрорайона ведется реконструкция детской больницы.



Напомним, в мае АО «Корпорация развития Пермского края» подвело итоги двух конкурсных отборов по определению подрядчиков на выполнение работ по достройке двух домов квартала № 6 (ул. И. Дощеникова, д.7, ул. Строителей, д.8) жилого комплекса «Любимов» в Березниках. В них смогут проживать порядка 750 семей.