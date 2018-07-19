Выходные в Перми будут нежаркими

12:25 | 20.07.2018

Сейчас в столице Прикамья 23 градуса, переменная облачность. Сегодня, 20 июля, в Перми будет до 25 °C, возможны кратковременные дожди.



Завтра будет солнечно, воздух прогреется до 25 °C. В воскресенье, 22 июля, столбик термометра поднимется до 24 °C. С понедельника, по предварительным прогнозам, начнется повышение температуры, и следующая неделя будет жаркой.