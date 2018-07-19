Пермякам старшего поколения помогли разобраться в вопросах ЖКХ

12:10 | 20.07.2018

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение» состоялся прием руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Виталия Костарева.



Пожилые люди пришли на прием с вопросами на жилищно-коммунальные темы. Пенсионерки из Индустриального района Перми обратились за разъяснениями о правомерности включения графы «Услуги по приему платежей» в квитанцию, хотя такое решение на общем собрании собственники жилья не принимали. Эта незаконная плата взималась правлением ТСЖ в течение четырех лет, в результате жители переплатили по несколько тысяч рублей.



«В 2017 году в России были внесены изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 от 26.12.2008, в соответствии с которыми основанием для проведения внеплановой проверки являются обращения граждан, права которых нарушены, при условии соблюдения претензионного порядка. Сейчас нужно получить официальный ответ от правления ТСЖ, на основании каких документов взималась плата. Если полученный ответ вас не удовлетворит, то с письмом и квитанциями обращайтесь к нам», — проконсультировал заявительниц Виталий Костарев.



Пожилую пермячку интересовал вопрос о плате за общедомовые нужды (ОДН) по водоснабжению. Когда эта строка появилась в квитанциях ЖКУ, пошли большие начисления, с которыми пенсионерка не согласна. За индивидуальное водопотребление по счетчикам она платила исправно, а за ОДН вносить плату отказалась. Полученный из управляющей компании ответ о порядке начисления платы на ОДН пенсионерку не удовлетворил. При поступлении дополнительных документов с обращением заявительницы и письмом управляющей компании будут разбираться специалисты Роспотребнадзора, затем женщине предоставят детальный ответ.



Еще один пенсионер пришел на прием с предложением глобально решить в Перми вопрос обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Как пример привел два дома в микрорайоне Крохалева, для жителей которых контейнерная площадка для сбора ТБО находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за ее плохого содержания там постоянно грязь, мусор, а в летний период еще и неприятный запах. По мнению мужчины, система сбора ТБО должна работать «как часы», такой режим должны организовать органы местного самоуправления.



Роспотребнадзор по обращению пенсионера проведет проверку соблюдения требований СанПиН на двух контейнерных площадках в микрорайоне Крохалева, а также планируется направить письмо в администрацию Перми о предоставлении информации, каким образом будет улучшаться система сбора отходов в краевой столице. Полученная информация будет доведена до заявителя.