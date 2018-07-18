В следующий четверг в Перми будет ограничено движение транспорта

16:33 | 19.07.2018

Ограничение связано с прохождением Крестного хода. 26 июля с 10.00 до 14.00 на время шествия, посвященного памяти преподобного Серафима Саровского, будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного, в Ленинском и Свердловском районах.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, движение транспорта будет ограничено на Комсомольском проспекте на пересечении с улицами Советской, Петропавловской, Ленина, Пермской, Екатерининской, Луначарского, Пушкина, Краснова, Революции, Тимирязева, 1-й Красноармейской, Полины Осипенко, Белинского, Юрия Смирнова, Соловьева, Коминтерна, Чкалова.



Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.



Также ограничение движения будет организовано на время прохождения колонны по следующим улицам:



- Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского;

- перекресток улицы Героев Хасана с улицей Ординской;



Кроме того, будет прекращено движение всех видов транспорта по следующим улицам:



- проспекту Василия Васильева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;

- улице 1-й Бахаревской от улицы Василия Васильева до улицы Пристанционной;

- улице Пристанционной от улицы 1-й Бахаревской до дома №38 по улице Пристанционной.



Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее.