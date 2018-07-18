В Прикамье до 2020 года заменят 1000 лифтов с истекшим сроком эксплуатации

16:14 | 19.07.2018

Фонд капитального ремонта Пермского края продолжает работу по замене устаревшего лифтового оборудования в регионе. Фонд завершил сбор сведений от муниципалитетов о лифтах, срок эксплуатации которых превышает положенные по закону 25 лет.



В настоящее время уже составлен перечень оборудования, требующего замены в течение ближайших трех лет. В список вошло порядка 500 лифтов по всему региону. В настоящее время Фонд формирует лоты по территориальному принципу. Все объекты будут разыграны на аукционах в 2018 году. Замена лифтового оборудования пройдет в течение 2018-2020 гг.



«Договоры с подрядными организациями будут заключены сразу на проектирование и выполнение работ, что сократит сроки замены лифтового оборудования, – пояснил и.о. заместителя председателя правительства Пермского края – руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев. – Лифтовое оборудование в регионе не обновлялось практически 30 лет. В результате сейчас мы имеем большое количество устаревших лифтов. Эта проблема присутствует не только в Пермском крае, но и в других регионах. Поэтому в 2017 году в Жилищный кодекс РФ внесены изменения, которые позволяют региональным операторам капитального ремонта проводить замену лифтов в приоритетном порядке. К 2020 году в домах Пермского края будут установлены почти 1000 новых лифтов».



Другим важным нововведением в договорах с подрядчиками станет этапность выполнения работ. Лифты в домах будут заменять небольшими партиями, что снизит нагрузку на подрядчиков и специалистов Ростехнадзора, которые перед вводом лифта в эксплуатацию должны производить его контрольный осмотр.



Работы по замене старых лифтов ведутся по всему региону. Так, в этом году уже были завершены работы по замене старых лифтов в многоквартирных жилых домах Соликамска. Подрядчик заменил 68 лифтов в 22 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составила 123,4 млн рублей.



Еще 79 новых лифтов введены в эксплуатацию в краевой столице. Как поясняют в Фонде капремонта, работа по замене лифтов и вводу их в эксплуатацию не сезонная и ведется круглый год.



Напомним, что в 2017 году Фонд капитального ремонта провел замену лифтового оборудования в 190 домах по всему Пермскому краю. Всего заменено 490 лифтов. Работы проведены в Перми, Березниках, Соликамске, Добрянке, Губахе, Кунгуре, Чайковском, Чернушке и Краснокамске. Общая стоимость работ составила 884,2 млн рублей. Фонд будет выплачивать эту сумму подрядчикам в рассрочку в течение 3 лет. При этом экономия средств собственников по результатам проведенных конкурсных процедур составила 184,3 млн рублей. Соликамск стал первым из крупных городов Прикамья, где Фонд заменил 100% устаревших лифтов.