Пермяки могут узнать о своих долгах в офисах МФЦ

14:52 | 19.07.2018

Каждому заявителю, обратившемуся в центр «Мои документы» за любой госуслугой, специалисты предложат удостовериться в отсутствии задолженностей и исполнительных производств при помощи онлайн-сервиса ФССП России.



В период летних отпусков пермяки начинают активно интересоваться своими долгами, чтобы свободно выезжать за границу. Для получения такой информации в многофункциональном центре посетителям не нужно брать отдельный талон, так как данная услуга является дополнительной. С согласия заявителя сотрудник многофункционального центра поможет проверить информацию о наличии неуплаченных долгов в Банке данных исполнительных производств, а в случае обнаружения задолженности предоставит контактные данные судебного пристава-исполнителя. Услуга будет оказана всего за несколько минут.



В настоящее время более 500 тысяч жителей Пермского края имеют непогашенные задолженности. Общая сумма задолженности пермяков превышает 58 млрд рублей.



В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны и о временном ограничении на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством.



Последствиями этих действий может стать арест автомобиля, невозможность оплаты покупок денежными средствами с собственного счета, отдыха за границей. Для предупреждения возможных ситуаций лучше самостоятельно держать на контроле появление собственной задолженности, чем ждать применения судебными приставами-исполнителями мер принудительного исполнения.