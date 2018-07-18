В Пермском крае в рамках содержания автодорог регионального значения начали применять новую технологию — микросюрфейсинг

14:32 | 19.07.2018

5 июля краевое «Управление автомобильных дорог и транспорта» заключило договор с ООО «ДорСпецСтрой» на выполнение работ по устройству слоев износа покрытия автомобильной дороги Пермь — Ильинский, участками общей протяженностью около 40 км на территории Ильинского и Краснокамского районов. Стоимость работ — около 120,5 млн руб.



Согласно условиям договора, подрядчик производит работы по устранению колейности на участках дороги с использованием литой эмульсионно-минеральной смеси (ЛЭМС). Затем на существующее асфальтобетонное покрытие укладывается слой износа по технологии «микросюрфейсинг».



Микросюрфейсинг — рационально подобранная смесь из песка, битума, химических компонентов, эмульсионно-минеральных примесей. Является одним из эффективнейших способов внешней обработки дорожного покрытия. Технология не только предотвращает, но и останавливает процесс его изнашивания, значительно продлевая срок эксплуатации. Профилактические работы по содержанию дороги обходятся намного дешевле, чем ремонт, поэтому такой способ стал оптимальным вариантом решения проблем с межремонтными сроками автомобильных дорог.



Если покрытие не имеет видимых неисправностей и недочетов, это не говорит о его надежности и долговечности. Полировка шинами со временем намного снижает эксплуатационные свойства дорожного полотна. Микросюрфейсинг — современная система, восстанавливающая эксплуатационные показатели не только старых, но и новых покрытий.



Работа проходит с помощью специальной техники для нанесения тонкослойных покрытий, предназначенной для дозирования различных компонентов, приготовления смесей и укладки тонкослойных покрытий холодным способом.



Данный метод защищает дорогу от неблагоприятного воздействия природных факторов, излишней влаги и «старения».



Работы по микросюрфейсингу подрядчик завершит в течение нынешнего дорожного сезона.