В Прикамье возводится новый корпус школы в Щучьем Озере

14:26 | 19.07.2018

На строительной площадке нового корпуса школы в поселке Щучье Озеро Октябрьского муниципального района продолжаются работы. Устройство фундамента и цоколя уже завершено. В настоящее время ведется кирпичная кладка стен — закончено правое крыло здания, ведутся работы по монтажу перекрытий, прокладке коммуникаций.



Как поясняют в министерстве территориального развития Пермского края, проектом, в соответствии с которым ведется строительство, предусмотрен усиленный фундамент, который учитывает геологические особенности местности, а также помещения для дополнительного образования детей. В старом здании школы помещения, где ребята могли бы получать дополнительное образование по своим интересам, отсутствовали. С вводом здания в эксплуатацию заниматься по интересам ребята смогут прямо здесь, в новой школе.



У здания будет новая система подачи питьевой воды, новая система пожаротушения, строится новая, современная котельная, оснащенная энергосберегающим оборудованием. Старая котельная не соответствовала современным техническим требованиям и не была рассчитана на увеличение площади школы. Новый корпус школы теперь сможет принять 220 учащихся. Сюда будут ходить не только ребята, живущие в поселке Щучье Озеро, но и дети из соседнего населенного пункта.



Таким образом, проект новой школы вышел за рамки типового и является уникальным, учитывающим и особенности местности, и современные требования безопасности, и пожелания самих жителей поселка Щучье Озеро.



По данным министерства, работы на объекте ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Планируемый срок сдачи объекта — IV квартал 2018 года. Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение краевому правительству включить школу в Щучьем Озере в перечень объектов первоочередного строительства. Школа в Щучьем Озере вошла в программу строительства школ в Пермском крае. Всего планируется построить 27 школ на 15 тыс. мест.