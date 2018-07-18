Фонд президентских грантов приглашает НКО Прикамья на семинары

12:45 | 19.07.2018

Фонд президентских грантов объявил второй в 2018 году конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций. Прием заявок начался 16 июля и продлится до 10 сентября. Грантовый фонд конкурса составит более 4,5 млрд рублей.



23 июля фонд совместно с департаментом общественных проектов администрации губернатора Пермского края проведет в Пермской библиотеке им. А. М. Горького мероприятие для некоммерческих организаций Прикамья — соискателей грантов. Ведущими мероприятия станут Илья Чукалин (генеральный директор фонда) и Алексей Матвеев (руководитель департамента экспертизы и мониторинга фонда).



Участники первой части мероприятия узнают об основных этапах социального проектирования, детально проработают типичные ошибки при оформлении проектов участниками конкурсов фонда. К участию в первой части мероприятия приглашаются представители НКО, только начинающие реализовывать социальные проекты, а также те, чьи заявки не набирают достаточного количества баллов для победы в конкурсах фонда.



Во второй части мероприятия состоится семинар для НКО — победителей конкурсов президентских грантов «Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации».



Для участия в мероприятии необходимо до 18:00 21 июля пройти регистрацию. С дополнительными вопросами можно обратиться по телефону +7 (495) 150-42-22.



Для всех желающих мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале библиотеки им. А. М. Горького.



Напомним, по результатам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году поддержку получил 1551 проект, 37 из них — от Пермского края. Общая сумма поддержки составит 60,71 млн рублей. В прошлом году по итогам второго конкурса поддержку фонда получили 29 прикамских некоммерческих организаций. Сумма поддержки составила 34,6 млн рублей.