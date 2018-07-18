В Прикамье начинается строительство нового моста через Чусовую

12:39 | 19.07.2018

В рамках Московского урбанистического форума состоялось рабочее совещание губернатора Пермского края Максима Решетникова с представителями компаний ООО «Пермская концессионная компания» (концессионер), АО «Институт «Стройпроект» (проектировщик) и АО «Стройтрансгаз» (генеральный подрядчик). В ходе встречи были представлены и обсуждены основные проектные решения строительства моста через реку Чусовую в Пермском крае и подъезды к нему.



По словам генерального директора ООО «Пермская концессионная компания» Алексея Шулепова, разрешение на строительство предполагается получить до конца июля 2018 года.



Как рассказал заместитель генерального директора АО «Институт «Стройпроект» Алексей Суровцев, в рамках разработки проектной документации проектировщиком проведен анализ существующего и прогнозируемого транспортного потока на реконструируемом участке дороги, результаты которого подтверждают необходимость четырех полос движения (по две полосы в каждом направлении). Реконструкция моста условно разделяется на два этапа. В рамках первого предполагается строительство нового двухполосного мостового перехода параллельно существующему. На втором этапе будет реконструирован существующий мост. При этом на период реконструкции существующего моста будет организовано непрерывное рабочее движение по вновь построенному мосту. После ввода в эксплуатацию движение транспорта будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении. На мостовом переходе также предусмотрен тротуар для пешеходов.



Кроме того, в рамках проекта будут реконструированы участки автомобильной дороги до мостового перехода через р. Чусовую со стороны поселка Пальники и после мостового перехода до пересечения с ул. Цимлянской, где появится двухуровневая транспортная развязка. Транспортная развязка у Пальников будет реконструирована.



Губернатор края обозначил необходимость обеспечения условий для безопасного и комфортного передвижения транспорта и пешеходов, в том числе качественного освещения всех участков дорожных объектов, и поручил министерству транспорта Пермского края рассмотреть варианты организации на объекте пункта весового контроля с системой фотовидеофиксации.



После согласования основных проектных решений со стороны Пермского края проектировщик, АО «Институт «Стройпроект», разработает проектную документацию и до конца 2018 года планирует получить положительное заключение Главгосэкспертизы России в отношении мостового перехода через р. Чусовую.



По итогам обсуждения глава региона Максим Решетников поручил профильному ведомству разместить предоставленные информационные материалы по реконструкции объекта на портале «Управляем вместе», чтобы жители Пермского края могли уже сейчас увидеть проект будущего моста через р. Чусовую.



Напомним, согласно заключенному концессионному соглашению, концессионер должен будет построить новый участок реконструируемого моста параллельно существующему. Протяженность объекта концессии составляет порядка 9 км. Генеральным подрядчиком строительства выступает АО «Стройтрансгаз».



Это один из наиболее масштабных инфраструктурных проектов, планируемых к реализации в крае на принципах государственно-частного партнерства. Реконструированный объект позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в регионе в северном и северо-восточном направлении, а также по направлению в Свердловскую область.



Общая стоимость проекта строительства объекта составит порядка 14 млрд рублей, в том числе более 9,5 млрд рублей — из федерального бюджета, 1,4 млрд рублей будет выделено из региональной казны, 3,1 млрд рублей — средства концессионера.



С проектом реконструкции и строительства можно ознакомиться по ссылке: http://permkrai.ru/documents/prezentatsii/Презентация_концессия.pdf. Как отмечают представители концессионера, в проекте могут быть изменения.