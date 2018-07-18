Ведущие российские эксперты высоко оценили проект по комплексному развитию Перми

12:28 | 19.07.2018

В парке «Зарядье» стартовал Московский урбанистический форум. Основной его темой стал «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».



В рамках форума Прикамье представило проект благоустройства краевого центра «Пермь — 300 лет на Каме». В состав делегации во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым вошли архитекторы и градостроители, авторы концепции и представители региональных и муниципальных властей.



По словам известного российского архитектора и урбаниста, директора российского офиса международного проектного бюро MLA+ Яны Голубевой, очень важно, когда города начинают заниматься реконструкцией центральных районов. По ее словам, центр — это место притяжения для всех жителей, поэтому важно, чтобы оно отвечало вызовам современности. «Особенность каждого города связана с его историей. Когда мы говорим про Пермь, мы говорим о необходимости сохранить Первогород и дать вторую жизнь промышленным территориям», — считает эксперт.



Президент Гильдии градостроителей, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Наталья Трунова подчеркнула: «То, что Пермь решилась на работу с такой сложной территорией, которая потребует решения серьезных организационных и финансовых вопросов, — большой прорыв». По ее мнению, проект «Пермь — 300 лет на Каме» идет в русле мировых тенденций и прогрессивных российских тенденций.



Этой же точки зрения придерживается президент Союза российских городов Андрей Максимов. В своем комментарии эксперт обозначил, что «это один из самых вдохновляющих проектов по реконструкции региональных центров России, которые предстоит реализовать в ближайшие годы». «Проект создан в духе основных идей, обсуждаемых на крупнейших мировых архитектурных и урбанистических площадках, а именно идеи компактного города, где есть вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности, где инфраструктуру содержать не очень дорого. Переориентация в развитии города от окраин в центр — в духе самых передовых трендов. То же самое сейчас пытается сделать, например, Брюссель».



Руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан, посетивший стенд Пермского края, отметил, что по проекту видно, что это стратегия, настоящий план постепенной реконструкции центра города. «Это не глобальный проект, который выглядит нереализуемым. Это настоящая стратегия, сценарий поступательного развития с упором на общественные пространства и существующие объекты», — резюмировал эксперт.



Отметим, проект «Пермь — 300 лет на Каме» был презентован в мае на Межрегиональном архитектурно-строительном форуме. Масштабный проект предусматривает реализацию и целого ряда менее крупных, в частности таких, как Университетский, Порт Любимов, завод Шпагина, ТПУ «Площадь Восстания», Новая Мотовилиха.



Согласно представленному проекту приоритетная зона развития краевой столицы — центр города в границах ул. Ленина, набережной реки Камы, долин рек Данилихи и Егошихи. Стратегия подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме. Проект объединит центры XIX в. и XX в. и позволит сформировать новый центр на стыке города и реки.