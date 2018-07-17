Глава Прикамья попросил предсказуемости в межбюджетных отношениях для российских регионов

12:14 | 19.07.2018

Во вторник, 17 июля, в Москве состоялось заседание правительственной комиссии по региональному развитию. Рабочая встреча участников комиссии стала первой под председательством зампреда Правительства России Виталия Мутко. Участие в обсуждении принял губернатор Пермского края Максим Решетников.



На заседании обсуждались подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов России на 2019 год и на плановый период до 2021 года. Речь также шла о методике оценки эффективности налоговых льгот субъектов и муниципальных образований, а также методике распределения дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в 2018 году.



Выступая на заседании комиссии, Виталий Мутко отметил: «Мы находимся на очень важном этапе развития. За короткий период до 1 октября мы должны сформировать ряд стратегических документов». Также вице-премьер напомнил, что до 1 октября будут сформированы 12 национальных проектов, основная работа по которым будет сосредоточена в регионах страны.



В своем выступлении глава Пермского края Максим Решетников уделил внимание механизмам распределения дотаций среди регионов и влиянию федерального законодательства на субъекты. В частности, губернатор попросил о плавном переходе к новым моделям финансирования. По его словам, важно дать субъектам время на адаптацию. При этом губернатор отметил, что негативные тенденции по дальнейшему выравниванию регионов приостановлены. «Нам удалось донести позицию до Федерации, что нужно ограничить перераспределение средств», — подчеркнул глава региона.



Также Максим Решетников попросил донести до губернаторов показатели по формированию бюджетов, чтобы регионы могли спрогнозировать свою работу.



В рамках рабочего обсуждения представители федерального Правительства и главы субъектов также обсудили возможность передачи платежей регионов за неработающее население на федеральный уровень.



Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ создана в 2016 году и является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, координации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления при подготовке и реализации документов стратегического и территориального планирования РФ, а также иных механизмов регионального развития в целях устойчивого развития территории РФ. В состав комиссии входят представители федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и главы регионов.