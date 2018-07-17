Жители Перми могут выбрать «Российское дерево года»

18:04 | 18.07.2018

Голосование на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» продлится до 1 октября.



Уже второй раз жители России выбирают дерево, которое будет номинироваться на ежегодный международный конкурс «Европейское дерево года». Конкурс «Российское дерево года» является его национальным отборочным этапом. В прошлом году победителем российского этапа стал могучий красавец-дуб из Белгородской области и в конкурсе «Европейское дерево года» из 13 претендентов занял почетное третье место.



В этом году из национального реестра старовозрастных деревьев России экспертами отобраны для электронного прямого голосования 12 претендентов.



Конкурс «Российское дерево года» призван повысить осведомленность населения о деревьях-памятниках живой природы, вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обратить их внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии России, которое требует заботы и защиты.



Проголосовать можно, пройдя по ссылке: rosdrevo.ru/russian-tree-of-the-year.