Пермяков просят внимательно относиться к детям во время отдыха у водоемов

17:45 | 18.07.2018

В Перми установилась жаркая погода. В период пляжного сезона возникает наибольший риск происшествий во время отдыха людей у водоемов. Особое внимание в это время необходимо уделять детям.



Пермское городское управление гражданской защиты напоминает о том, что родителям нужно уделять больше внимания своим детям, проводить с ними профилактические беседы, не оставлять их без присмотра во время отдыха возле водоемов.



Специалисты советуют соблюдать элементарные правила безопасности и взрослым – отдыхать только на благоустроенных пляжах; не купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах; купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева.



Кроме того, необходимо помнить, что недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также заплывать далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил.



Если захватило течением, специалисты рекомендуют не пытаться с ним бороться. Необходимо плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу.



Не разрешается нырять с мостов, причалов, в каменоломнях, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и гидроциклам.



- Соблюдая элементарные правила безопасности, отдыхающие сохранят себе жизнь и здоровье, - уверены в управлении гражданской защиты.