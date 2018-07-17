В Перми ремонтируют мостовой переход в микрорайоне Владимирский

17:07 | 18.07.2018

Потребность в ремонте мостового перехода с улицы Коломенской на улицу Полазненскую обусловлена устаревшей конструкцией моста, а также большой востребованностью участка среди жителей микрорайона Владимирский.



На сегодняшний день выполнены все подготовительные работы – демонтированы конструкции моста, идет установка свай.



Настил мостового перехода будет выполнен из просечно-вытяжного проката. Этот материал имеет ряд неоспоримых преимуществ. Рифленая поверхность просечно-вытяжного листа, которая препятствует скольжению, высокие показатели жесткости делают его оптимальным материалом для использования в качестве ограждения и настила. Таким образом, зимой горожане будут переходить мостик спокойно, без опасения поскользнуться.



Работы ведутся в соответствии с графиком и должны закончиться до 1 августа.