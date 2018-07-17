В Прикамье вводятся изменения в движении пригородного железнодорожного транспорта

17:03 | 18.07.2018

В связи с производством работ по капитальному ремонту металлического моста на 55 км перегона Сылва - Комарихинская, с 18.30 в указанные даты на 11 часов вводятся ограничения в движении электричек.



Даты введения ограничений: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 сентября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 октября 2018 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 августа, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 октября 2018.



Так, поезд 6221 Селянка – Пермь-2, отправлением из Селянки 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 августа, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 октября будет следовать по маршруту Сылва – Пермь-2.



Отменяется движение поезда 6254 Пермь-2 - Чусовская, отправлением из Перми-2 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 сентября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 октября.



Поезд 6206 Пермь-2 - Чусовская, отправлением из Перми-2 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 сентября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 октября: Пермь-2 отпр 16.17 (-1 час 31 мин), Пермь I 16.26-16.27, Пермь Iгп 16.29, о.п. Славяново 16.30,5-16.31, о.п. Мотовилиха 16.33,5-16.34, о.п. Язовая 16.37,5-16.38, о.п. Юбилейная 16.39,5-16.40, Балмошная 16.42-16.43, о.п. Кислотный 16.45,5-16.46, о.п. Молодежная 16.48,5-16.49, о.п. КамГЭС 16.51,5-16.52, Левшино 16.55-16.56, о.п. Банная Гора 16.59,5-17.00, Голованово 17.05-17.06, о.п. 25 км 17.10,5-17.11, Адищево 17.15-17.16, о.п. 30 км 17.19,5-17.20, о.п. 38 км 17.30,5-17.31, Ляды 17.33-17.34, о.п. Лесная Полянка 17.37,5-17.38, о.п. Залесная 17.42,5-17.43, о.п. 48 км 17.46,5-17.47, Сылва 17.52-17.53, о.п. Куликовка 17.56,5-17.57, о.п. 54 км 17.59,5-18.00, о.п. Алебастрово 18.03,5-18.04, о.п. Валежная 18.14,5-18.15, о.п. 73 км 18.22,5-18.23, Комарихинская 18.28-18.29, Кутамыш 18.40-18.41, Селянка 18.51-18.52, о.п. 101 км 18.58,5-18.59, о.п. Вереинский 19.06,5-19.07, Калино 19.16-19.17, Калино парк «н» 19.20, о.п. 120 км 19.25,5-19.26, Лямино 19.33-19.34, Шибаново 19.39-19.40, Шибаново-А 19.42, о.п. 129 км 19.43,5-19.44, о.п. 130 км 19.47,5-19.48, Чусовская-З 19.49, Чусовская прибытие 19.52 (-1 час 28 мин).



Поезд 7184 Чусовская – Пашия, отправлением из Чусовской 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 сентября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 октября: Чусовская отправление 20.02 (+7мин), Чусовская-Е 20.04, о.п. 136 км 20.09, Разъезд 139 км 20.13, Архиповка 20.22, Скальный 20.31-20.32, Всесвятская 20.40-20.41, о.п. Багул 20.54, Пашия прибытие 21.04 (+4 мин).