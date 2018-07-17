Пермь: новости дня
17:03 | 18.07.2018
В Прикамье вводятся изменения в движении пригородного железнодорожного транспорта
Даты введения ограничений: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 сентября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 октября 2018 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 августа, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 октября 2018.
Так, поезд 6221 Селянка – Пермь-2, отправлением из Селянки 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 августа, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 октября будет следовать по маршруту Сылва – Пермь-2.
Отменяется движение поезда 6254 Пермь-2 - Чусовская, отправлением из Перми-2 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 сентября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 октября.
Поезд 6206 Пермь-2 - Чусовская, отправлением из Перми-2 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 сентября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 октября: Пермь-2 отпр 16.17 (-1 час 31 мин), Пермь I 16.26-16.27, Пермь Iгп 16.29, о.п. Славяново 16.30,5-16.31, о.п. Мотовилиха 16.33,5-16.34, о.п. Язовая 16.37,5-16.38, о.п. Юбилейная 16.39,5-16.40, Балмошная 16.42-16.43, о.п. Кислотный 16.45,5-16.46, о.п. Молодежная 16.48,5-16.49, о.п. КамГЭС 16.51,5-16.52, Левшино 16.55-16.56, о.п. Банная Гора 16.59,5-17.00, Голованово 17.05-17.06, о.п. 25 км 17.10,5-17.11, Адищево 17.15-17.16, о.п. 30 км 17.19,5-17.20, о.п. 38 км 17.30,5-17.31, Ляды 17.33-17.34, о.п. Лесная Полянка 17.37,5-17.38, о.п. Залесная 17.42,5-17.43, о.п. 48 км 17.46,5-17.47, Сылва 17.52-17.53, о.п. Куликовка 17.56,5-17.57, о.п. 54 км 17.59,5-18.00, о.п. Алебастрово 18.03,5-18.04, о.п. Валежная 18.14,5-18.15, о.п. 73 км 18.22,5-18.23, Комарихинская 18.28-18.29, Кутамыш 18.40-18.41, Селянка 18.51-18.52, о.п. 101 км 18.58,5-18.59, о.п. Вереинский 19.06,5-19.07, Калино 19.16-19.17, Калино парк «н» 19.20, о.п. 120 км 19.25,5-19.26, Лямино 19.33-19.34, Шибаново 19.39-19.40, Шибаново-А 19.42, о.п. 129 км 19.43,5-19.44, о.п. 130 км 19.47,5-19.48, Чусовская-З 19.49, Чусовская прибытие 19.52 (-1 час 28 мин).
Поезд 7184 Чусовская – Пашия, отправлением из Чусовской 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 сентября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 октября: Чусовская отправление 20.02 (+7мин), Чусовская-Е 20.04, о.п. 136 км 20.09, Разъезд 139 км 20.13, Архиповка 20.22, Скальный 20.31-20.32, Всесвятская 20.40-20.41, о.п. Багул 20.54, Пашия прибытие 21.04 (+4 мин).
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:04 | 18.07.2018
Жители Перми могут выбрать «Российское дерево года»
17:56 | 18.07.2018
В Городском пруду Екатеринбурга на метр понизят уровень воды
17:39 | 18.07.2018
В Екатеринбурге на машины обрушился поток воды и камней
17:25 | 18.07.2018
Свердловскому театру музыкальной комедии исполняется 85 лет
17:07 | 18.07.2018
В Перми ремонтируют мостовой переход в микрорайоне Владимирский
16:52 | 18.07.2018
В Перми привлекли робота для информирования землепользователей
16:48 | 18.07.2018
В Североуральском ГО выдается по два литра воды на человека
16:24 | 18.07.2018
Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата Европы по дзюдо
15:39 | 18.07.2018
Свердловского адвоката Бориса Искандаряна отпустили домой после восьми месяцев в СИЗО
14:22 | 18.07.2018
В выходные пермяков приглашают на парад супергероев
14:07 | 18.07.2018
В Перми более 150 спортсменов приняли участие в турнире по мини-футболу
14:00 | 18.07.2018
На устранение последствий паводка 2017 года из бюджета Пермского края было выделено почти 48 млн рублей
13:53 | 18.07.2018
Жительница Талицы отсудила у «Облкоммунэнерго» компенсацию за испорченную бытовую технику
13:45 | 18.07.2018
Ночью в Нижнем Тагиле сожгли Toyota Avensis
13:38 | 18.07.2018
В Прикамье приостановлена деятельность театра
13:26 | 18.07.2018
Директор серовской школы, фиктивно трудоустроившая знакомую, получила условный срок
13:18 | 18.07.2018
В Перми началось благоустройство дворов
13:14 | 18.07.2018
Екатеринбург в период проведения мундиаля увидели туристы из 100 стран
13:06 | 18.07.2018
Победитель «Молодежного резерва Прикамья» поспособствует развитию Лысьвы
12:53 | 18.07.2018
Руководство УК «Нартекс» в Перми пойдет под суд за растрату платежей за отопление и горячую воду
12:23 | 18.07.2018
Собственникам квартир будет проще проводить собрания
12:00 | 18.07.2018
Общественная палата Екатеринбурга просит прокуратуру проверить праймериз «Единой России» на нарушения с подкупом избирателей
11:48 | 18.07.2018
Жителя Алапаевска осудили за экстремизм в Интернете
11:03 | 18.07.2018
Супруги из Челябинска создали в Зауралье крупную финансовую пирамиду. Мошенники украли более 120 миллионов
10:50 | 18.07.2018
В Североуральском городском округе из-за ухудшения качества воды введен режим повышенной готовности
10:29 | 18.07.2018
Компания, принимавшая участие в строительстве четвертого блока БН-800 Белоярской атомной электростанции, рискует стать банкротом
10:24 | 18.07.2018
В ДТП под Екатеринбургом погибла женщина. Ее супруг госпитализирован
10:05 | 18.07.2018
Единую систему управления процессами введут на предприятиях РМК
10:00 | 18.07.2018
У двух екатеринбуржцев за долги по оплате коммунальных услуг арестовали телевизоры
09:44 | 18.07.2018
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении председателя ПЖСК «Бухта Квинс»
09:17 | 18.07.2018
Ночью из-за пожара в Компрессорном эвакуировали 54 человека
22:57 | 17.07.2018
Губернатор Свердловской области встретился с Сергеем Степашиным и Владимиром Страшко
22:22 | 17.07.2018
В пригороде Екатеринбурга в карьере утонула девушка
20:19 | 17.07.2018
В центре Екатеринбурга четыре перекрестка огородят заборами
20:13 | 17.07.2018
Ещё один свердловский «справедливоросс» уезжает работать в Омскую область, но остаётся депутатом ЗакСО
18:48 | 17.07.2018
В Прикамье на линию выйдет трамвай нового поколения
18:38 | 17.07.2018
В Перми объявлены торги на право размещения НТО
18:00 | 17.07.2018
Пермяков приглашают на бесплатные занятия по общей физической подготовке
17:58 | 17.07.2018
В рамках «Царских дней» Екатеринбург посетил Сергей Степашин