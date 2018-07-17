В Перми привлекли робота для информирования землепользователей

16:52 | 18.07.2018

В Перми набирает обороты система автоматических уведомлений для пользователей земельных участков, запущенная городским департаментом земельных отношений в начале июня 2018 года. За 1,5 месяца было совершено более 2500 звонков.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, в течение июня — июля более 640 землепользователей получили сообщения о готовности документов при помощи робота-автоинформатора. Сервис сообщает заявителям, что документы готовы, и приглашает посетить ведомство для получения результата. В частности, робот оповещает о проведенной государственной регистрации договора, подготовленном договоре купли-продажи земельного участка, готовности ответа на заявления и многом другом. Первые землепользователи, получившие такие сообщения, подчеркивают удобство внедрения новой системы: это позволяет экономить время и держать «руку на пульсе».



Автоматические уведомления также получают и арендаторы земельных участков, которым необходимо внести плату или погасить задолженность. За 1,5 месяца работы сервиса было совершено более 1800 звонков с напоминанием об оплате. Пока речь идет только о юридических лицах, но, как подчеркивают в департаменте земельных отношений, в августе начнется обзвон физических лиц, у которых срок оплаты по договору аренды приходится на начало сентября.



— Мы только начали работать с системой автоматических уведомлений, но она уже принесла первые положительные результаты, — говорит Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений. — Новый сервис помог упорядочить работу по информированию и частично разгрузил специалистов департамента. В будущем мы намерены увеличить количество информации, передаваемой землепользователям автоматически. Получить необходимые сведения быстро и без дополнительных обращений в департамент можно уже сейчас. Достаточно зарегистрироваться в личном кабинете землепользователя, где собраны все данные по договорам аренды и платежам.



В департаменте земельных отношений напоминают: в случае отсутствия автоматических уведомлений землепользователям необходимо обратиться в ведомство для уточнения контактного номера телефона. Актуализировать информацию о своих данных можно по электронной почте dzo@gorodperm.ru.