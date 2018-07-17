Жительница Пермского района поблагодарила полицейских за профессиональную работу

16:36 | 18.07.2018

Жительница Пермского района поблагодарила сотрудников полиции Евгения Шаламова и Георгия Дылдина, которые в кратчайшие сроки раскрыли кражу ее имущества, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



В середине мая в дежурную часть отдела МВД по Пермскому району от женщины поступило сообщение о хищении инструментов и продуктов питания. Потерпевшая сообщила, что имущество находилось на даче, расположенной в с. Янычи.



Незамедлительно стражи порядка выехали по указанному адресу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице.



Благодарная женщина выразила глубокую признательность правоохранителям за оперативно оказанную помощь и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.