Пермь: новости дня
14:22 | 18.07.2018
В выходные пермяков приглашают на парад супергероев
Вечер пятницы горожане проведут в компании молодежных музыкальных команд. В концертной программе на сцене в 18.00 и 20.00 выступят коллективы Сhoos Of Voice и Say Ten. В 21.00 музыкальную эстафету подхватят лучшие диджеи Перми. Они исполнят модные клубные треки.
21 июля, в субботу, пермяков ждет парад супергероев. Принять участие в нем сможет каждый. Надо лишь прийти в костюме героя из фильма. В 13.00 стартует забег ростовых кукол. В 14.00 – мягкое побоище. В ход пойдут подушки и различные надувные предметы. В 15.00 на главной сцене состоится конкурс «Мисс Пермь Активная», в ходе которого пермяки выберут самую красивую девушку города.
В 17.00 на набережной состоится «Мозгобойня». В 19.00 на сцене начнется «Открытый микрофон». Помимо представителей пермского стендапа, удивить зал своими шутками сможет любой желающий. Вечер завершится дискотекой.
Весь день на спуске к набережной будет работать мотовыставка. Посетители смогут увидеть крутые мотоциклы и сфотографироваться на фоне экспонатов.
Фестиваль «Пермь активная» продолжится и в воскресенье, 22 июля. В 12.00 в амфитеатре мастер-класс для молодежи дадут блогеры Анна Букатова, Эльнар Мансуров, Константин Пестриков и Алексей Маслов.
В 14.00 на сцене состоится первый чемпионат Перми по поеданию хот-догов. По словам организаторов, мероприятие пройдет в лучших традициях популярных телевизионных шоу.
Главная водная битва – «Мокрое побоище» – начнется на променаде в 16.00. Массовое водное веселье завершится пенной вечеринкой.
Подробную информацию о мероприятиях фестиваля «Выходные на набережной» можно найти на официальной странице vk.com/coastweekend.
Проект «Выходные на набережной» реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:24 | 18.07.2018
Сборная России не смогла выйти в финал Чемпионата Европы по дзюдо
15:39 | 18.07.2018
Свердловского адвоката Бориса Искандаряна отпустили домой после восьми месяцев в СИЗО
14:22 | 18.07.2018
В выходные пермяков приглашают на парад супергероев
14:07 | 18.07.2018
В Перми более 150 спортсменов приняли участие в турнире по мини-футболу
14:00 | 18.07.2018
На устранение последствий паводка 2017 года из бюджета Пермского края было выделено почти 48 млн рублей
13:53 | 18.07.2018
Жительница Талицы отсудила у «Облкоммунэнерго» компенсацию за испорченную бытовую технику
13:45 | 18.07.2018
Ночью в Нижнем Тагиле сожгли Toyota Avensis
13:38 | 18.07.2018
В Прикамье приостановлена деятельность театра
13:26 | 18.07.2018
Директор серовской школы, фиктивно трудоустроившая знакомую, получила условный срок
13:18 | 18.07.2018
В Перми началось благоустройство дворов
13:14 | 18.07.2018
Екатеринбург в период проведения мундиаля увидели туристы из 100 стран
13:06 | 18.07.2018
Победитель «Молодежного резерва Прикамья» поспособствует развитию Лысьвы
12:53 | 18.07.2018
Руководство УК «Нартекс» в Перми пойдет под суд за растрату платежей за отопление и горячую воду
12:23 | 18.07.2018
Собственникам квартир будет проще проводить собрания
12:00 | 18.07.2018
Общественная палата Екатеринбурга просит прокуратуру проверить праймериз «Единой России» на нарушения с подкупом избирателей
11:48 | 18.07.2018
Жителя Алапаевска осудили за экстремизм в Интернете
11:03 | 18.07.2018
Супруги из Челябинска создали в Зауралье крупную финансовую пирамиду. Мошенники украли более 120 миллионов
10:50 | 18.07.2018
В Североуральском городском округе из-за ухудшения качества воды введен режим повышенной готовности
10:29 | 18.07.2018
Компания, принимавшая участие в строительстве четвертого блока БН-800 Белоярской атомной электростанции, рискует стать банкротом
10:24 | 18.07.2018
В ДТП под Екатеринбургом погибла женщина. Ее супруг госпитализирован
10:05 | 18.07.2018
Единую систему управления процессами введут на предприятиях РМК
10:00 | 18.07.2018
У двух екатеринбуржцев за долги по оплате коммунальных услуг арестовали телевизоры
09:44 | 18.07.2018
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении председателя ПЖСК «Бухта Квинс»
09:17 | 18.07.2018
Ночью из-за пожара в Компрессорном эвакуировали 54 человека
22:57 | 17.07.2018
Губернатор Свердловской области встретился с Сергеем Степашиным и Владимиром Страшко
22:22 | 17.07.2018
В пригороде Екатеринбурга в карьере утонула девушка
20:19 | 17.07.2018
В центре Екатеринбурга четыре перекрестка огородят заборами
20:13 | 17.07.2018
Ещё один свердловский «справедливоросс» уезжает работать в Омскую область, но остаётся депутатом ЗакСО
18:48 | 17.07.2018
В Прикамье на линию выйдет трамвай нового поколения
18:38 | 17.07.2018
В Перми объявлены торги на право размещения НТО
18:00 | 17.07.2018
Пермяков приглашают на бесплатные занятия по общей физической подготовке
17:58 | 17.07.2018
В рамках «Царских дней» Екатеринбург посетил Сергей Степашин
17:40 | 17.07.2018
На забег на Белую гору зарегистрировано более 200 участников из нескольких регионов России
17:26 | 17.07.2018
Участники «Школы главного архитектора» предложили проекты по изменению центра Перми
17:20 | 17.07.2018
В центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая
16:49 | 17.07.2018
В Екатеринбурге появятся улицы Красовского и Садовского
16:40 | 17.07.2018
В Прикамье заступил на дежурство новый вертолет санавиации
16:37 | 17.07.2018
Треть нового состава Общественной палаты Свердловской области утверждена
16:33 | 17.07.2018
Нижнетагильская дума отменила прямые выборы главы города