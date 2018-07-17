В выходные пермяков приглашают на парад супергероев

14:22 | 18.07.2018

В ближайшие выходные, 21 и 22 июля, на набережной Камы состоится двухдневный кинофестиваль. Начнутся «Выходные на набережной» традиционно в пятницу вечером, 20 июля.



Вечер пятницы горожане проведут в компании молодежных музыкальных команд. В концертной программе на сцене в 18.00 и 20.00 выступят коллективы Сhoos Of Voice и Say Ten. В 21.00 музыкальную эстафету подхватят лучшие диджеи Перми. Они исполнят модные клубные треки.



21 июля, в субботу, пермяков ждет парад супергероев. Принять участие в нем сможет каждый. Надо лишь прийти в костюме героя из фильма. В 13.00 стартует забег ростовых кукол. В 14.00 – мягкое побоище. В ход пойдут подушки и различные надувные предметы. В 15.00 на главной сцене состоится конкурс «Мисс Пермь Активная», в ходе которого пермяки выберут самую красивую девушку города.



В 17.00 на набережной состоится «Мозгобойня». В 19.00 на сцене начнется «Открытый микрофон». Помимо представителей пермского стендапа, удивить зал своими шутками сможет любой желающий. Вечер завершится дискотекой.



Весь день на спуске к набережной будет работать мотовыставка. Посетители смогут увидеть крутые мотоциклы и сфотографироваться на фоне экспонатов.



Фестиваль «Пермь активная» продолжится и в воскресенье, 22 июля. В 12.00 в амфитеатре мастер-класс для молодежи дадут блогеры Анна Букатова, Эльнар Мансуров, Константин Пестриков и Алексей Маслов.



В 14.00 на сцене состоится первый чемпионат Перми по поеданию хот-догов. По словам организаторов, мероприятие пройдет в лучших традициях популярных телевизионных шоу.



Главная водная битва – «Мокрое побоище» – начнется на променаде в 16.00. Массовое водное веселье завершится пенной вечеринкой.



Подробную информацию о мероприятиях фестиваля «Выходные на набережной» можно найти на официальной странице vk.com/coastweekend.



Проект «Выходные на набережной» реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».