В Перми более 150 спортсменов приняли участие в турнире по мини-футболу

14:07 | 18.07.2018

В честь завершения чемпионата мира по футболу в Перми прошел общегородской турнир по мини-футболу «Наше будущее» среди дворовых команд. Он состоялся на многофункциональной площадке в экстрим-парке.



Команды в том числе были организованы и дворовыми тренерами, которые работают на городских мини-стадионах в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Тренеры проводят занятия с ребятами, общаются с ними, мотивируют заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни. Специалисты отмечают, что на их занятиях уже появились свои «звездочки» — талантливые ребята, будущие спортсмены.



— Большие победы в спорте часто начинаются со двора, и важно дать детям шанс проявить себя, поверить в свои силы. Создание условий для раскрытия спортивных способностей — одна из задач городской программы по развитию массового дворового спорта, которая поддерживается правительством Пермского края, депутатами городской думы, администрацией Перми, — говорит Василий Кузнецов, депутат Пермской городской Думы, координатор федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Пермском крае.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников говорил о том, что школьный и дворовой спорт является основой формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения. Поэтому важно продолжить в регионе развитие спортивной инфраструктуры и наполнение существующих объектов мероприятиями, соревнованиями и секциями.



Отметим, что в июне этого года стартовал проект, организованный Городским спортивно-культурным комплексом и департаментом образования администрации Перми. Инициатива направлена на обеспечение занятости подростков во внеурочное время, работу с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении. Участниками проекта стали более 50 школ со всего города. Для организации занятости детей на мини-стадионах спланированы пять летних смен, каждая продолжительностью две недели. За каждой группой детей закреплен конкретный инструктор, мини-стадион и время посещения. В каждой школе определено лицо, ответственное за проект, — это или социальный педагог, или другой сотрудник, который курирует детей, отслеживает посещаемость.



В первой смене принял участие 721 ребенок. Во второй смене — более 800 детей. Всего летом более 3,5 тысячи подростков из группы риска посетят городские мини-стадионы. Дети — участники проекта также приняли участие в общегородском турнире по мини-футболу.



Победители турнира определились в двух возрастных группах — до 14 лет и от 14 до 16 лет. Призеры были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.



Организатором мероприятия выступил Городской спортивно-культурный комплекс в рамках партийного проекта «Детский спорт».