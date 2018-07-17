На устранение последствий паводка 2017 года из бюджета Пермского края было выделено почти 48 млн рублей

14:00 | 18.07.2018

Лето 2017 года стало аномальным для всей территории Российской Федерации, и Пермский край не стал исключением. Сильные ливневые дожди (до 60 мм/сутки) привели к высоким дождевым паводкам. Основной удар принял на себя север Пермского края, в частности, автодорога общего пользования регионального значения Сретенское — Рождественское между населенными пунктами Ильинский и Карагай с 2-го по 11-й км.



В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильными осадками в виде дождя) на территории Пермского края в 2017 году были повреждены мосты в нескольких районах. Так, в Ильинском районе в д. Тяпугино частично подмыт мост через р. Дмитриевка, в д. Нифонтово частично подмыт мост через р. Ломашор, в д. Сретенское частично подмыт мост через р. Кет, пешеходное сообщение имеется. Кроме того, на региональной автодороге Кривец — Шаврята (она же Рождественск — Сретенское), вблизи населенного пункта д. Кривец Ильинского района размыло часть насыпи в районе моста через р. Шоробянка. На р. Елковка в районе д. Кривец размыло участок дороги. В результате этого на дорожном полотне образовался котлован шириной 20 метров, глубиной около 3 метров.



В Юсьвинском районе размыт 1 мост в д. Урманово и 6 участков автомобильных дорог.



В Карагайском муниципальном районе на автомобильной дороге Нердва — Быстрята разрушен автомобильный мост (деревянный) через р. Малый Воим.



По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова с целью ликвидации последствий разбушевавшейся стихии в соответствии с распоряжением правительства Пермского края от 29 августа 2017 г. № 222-рп «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Пермского края на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка)» из резервного фонда Пермского края были выделены бюджетные ассигнования в размере 47 931,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования были выделены 6 муниципальным районам: Верещагинскому — 18 700 тыс. руб., Ильинскому — 2 074,1 тыс. руб., Карагайскому — 300 тыс. руб., Кунгурскому — 2 059,4 тыс. руб., Пермскому — 2 084,5 тыс. руб., Юсьвинскому — 22 713,5 тыс. руб. на восстановление 46 объектов (17 мостов, 14 водопропускных труб, 14 автомобильных дорог). В итоге последствия паводка были полностью устранены.



Как сообщил Николай Уханов, министерство транспорта Пермского края и краевое учреждение «Управление автомобильных дорог Пермского края», учитывая прошлогодний опыт, постоянно контролируют ситуацию. Все мосты и дороги, расположенные в зонах вероятного подтопления и размыва, обследуются, ситуация мониторится. Выработан алгоритм действий на случай ситуации, аналогичной той, что возникла в прошлом году.