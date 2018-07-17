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13:38 | 18.07.2018
В Прикамье приостановлена деятельность театра
В отдел судебных приставов по г. Чайковскому на исполнение поступило постановление городского суда об административном приостановлении деятельности помещений Чайковского театра драмы и комедии. Так, суд запретил эксплуатировать само здание театра, расположенное по ул. Вокзальной, 5/2, и часть нежилого помещения в доме по ул. Мира, 2/1.
Внеплановая проверка, проведенная Госпожнадзором для контроля исполнения вынесенных предписаний, показала, что театр не устранил ранее выявленные нарушения норм пожарной безопасности.
В здании театра покрытие сцены не оборудовано установками пожаротушения, кресла в зрительном зале не прикреплены к полу, отделка потолка не подвергнута со всех сторон огнезащитной обработке, не проверено качество огнезащитной обработки деревянной обрешетки и металлических стропил кровли.
В части нежилого помещения по ул. Мира, 2/1, на цокольном этаже размещены складские помещения, неисправны автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и др.
На судебном заседании художественный руководитель театра признал вину в совершении правонарушения и объяснил, что нарушения правил пожарной безопасности не устранены из-за недостаточного финансирования. Театр ранее уже привлекался к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания Госпожнадзора, поэтому суд квалифицировал его действия как повторное совершение административного правонарушения.
Учитывая реальную угрозу возникновения пожара в помещениях театра, а также жизни и здоровью людей, суд избрал для МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 15 суток. Сейчас здание театра и часть нежилого помещения в доме опечатаны.
© «Вечерние Ведомости»
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