В Прикамье приостановлена деятельность театра

13:38 | 18.07.2018

Судебные приставы Пермского края, исполняя постановление суда, приостановили деятельность Чайковского театра, рассказали в краевом УФССП.



В отдел судебных приставов по г. Чайковскому на исполнение поступило постановление городского суда об административном приостановлении деятельности помещений Чайковского театра драмы и комедии. Так, суд запретил эксплуатировать само здание театра, расположенное по ул. Вокзальной, 5/2, и часть нежилого помещения в доме по ул. Мира, 2/1.



Внеплановая проверка, проведенная Госпожнадзором для контроля исполнения вынесенных предписаний, показала, что театр не устранил ранее выявленные нарушения норм пожарной безопасности.



В здании театра покрытие сцены не оборудовано установками пожаротушения, кресла в зрительном зале не прикреплены к полу, отделка потолка не подвергнута со всех сторон огнезащитной обработке, не проверено качество огнезащитной обработки деревянной обрешетки и металлических стропил кровли.



В части нежилого помещения по ул. Мира, 2/1, на цокольном этаже размещены складские помещения, неисправны автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и др.



На судебном заседании художественный руководитель театра признал вину в совершении правонарушения и объяснил, что нарушения правил пожарной безопасности не устранены из-за недостаточного финансирования. Театр ранее уже привлекался к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания Госпожнадзора, поэтому суд квалифицировал его действия как повторное совершение административного правонарушения.



Учитывая реальную угрозу возникновения пожара в помещениях театра, а также жизни и здоровью людей, суд избрал для МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 15 суток. Сейчас здание театра и часть нежилого помещения в доме опечатаны.