Пермь: новости дня
13:18 | 18.07.2018
В Перми началось благоустройство дворов
Прием предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу проходил в рамках общественного обсуждения проекта программы в течение 30 дней и был завершен 28 мая.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, по результатам работы общественных комиссий по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы в части благоустройства дворов в районах Перми были рассмотрены предложения, поступившие в 2018 году, и заявки 2017 года, которые не вошли в программу. Общественные комиссии рекомендовали для включения в программу 765 дворовых территорий (986 домов). В этом году будут отремонтированы 92 двора (225 домов), остальные дворовые территории — в 2019–2022 годы.
Напомним, что за счет средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми финансируется основной перечень работ по благоустройству дворов. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах, смонтировать тактильную плитку. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.
В настоящий момент собственники помещений домов, отобранных для включения в муниципальную программу, готовят дизайн-проекты дворовых территорий, выявляют потребности жителей с ограниченными возможностями передвижения, обсуждают виды работ, проводят отбор подрядчиков и утверждают их на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.
До конца прошлой недели районные администрации принимали заявки на предоставление субсидии на благоустройство дворов. Сейчас заключаются договоры на получение субсидий на благоустройство дворов. Завершить все работы планируется в конце сентября.
Жителям также необходимо принимать активное участие в благоустройстве своего двора, организуя и участвуя в субботниках, а также в ежедневном режиме контролировать качество работ подрядных организаций.
Необходимо отметить, что хорошие дворы получаются там, где сами жители принимают активное участие в создании дизайн-проекта, а также помогают трудовым участием — например, самостоятельно высаживают деревья, создают альпийские горки и клумбы, контролируют ход работ.
Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году, как и в 2017-м, осуществляется в тесном взаимодействии с представителями регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Пермском крае, которые включены в состав всех общественных комиссий территориальных органов администрации города и принимают активное участие во встречах с представителями участников проекта.
Пермяки могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе» (permkrai.ru/program). Активное участие жителей позволит органам власти оперативно и своевременно реагировать на возникающие в ходе работ нарушения со стороны подрядных организаций.
© «Вечерние Ведомости»
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