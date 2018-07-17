Победитель «Молодежного резерва Прикамья» поспособствует развитию Лысьвы

13:06 | 18.07.2018

С 16 июля победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» по направлению «Образование» Никита Федосеев приступил к работе в администрации города Лысьвы Пермского края. Никита занял должность начальника управления экономики администрации города Лысьвы.



До этого долгое время работал в Лысьвенском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (2007–2018 гг.) в должности младшего научного сотрудника, старшего преподавателя, а также в должности коммерческого директора ООО «КамаТелеком» (2013–2016 гг.). Был избран депутатом Лысьвенской городской Думы.



По словам Никиты Федосеева, назначение на данную должность — это ответственность за развитие территории. «Безусловно, хочется принести максимальную пользу, придать новый вектор развития своему округу, и данная должность как нельзя лучше вписывается в мое видение дальнейшего развития Лысьвы, — резюмирует победитель конкурса резервистов. — Конкурс «Молодежный резерв Прикамья — 2018» — это возможность обмена новыми идеями, возможность освежить свое видение сложившейся ситуации в муниципальном образовании. Надеюсь, что конкурс «Молодежный резерв Прикамья — 2018» перерастет в масштабный образовательный проект для молодежи Прикамья».



Напомним, на прошлой неделе сразу двое победителей конкурса резервистов приступили к работе в региональном правительстве. 10 июля на новую должность вышла победительница кадрового конкурса Гина Буско. Она приступила к работе в Министерстве культуры Пермского края. 11 июля победительница по направлению «Образование» Анна Дворцевая приступила к работе в Министерстве финансов Пермского края.



Еще один из победителей конкурса «Молодежный резерв Прикамья» по направлению «Финансы. Экономика. Земля. Налоги», Кирилл Холин, приступил к работе в Министерстве финансов Пермского края.