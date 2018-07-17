Пермь: новости дня
12:53 | 18.07.2018
Руководство УК «Нартекс» в Перми пойдет под суд за растрату платежей за отопление и горячую воду
В Перми возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО УК «Нартекс» по факту присвоения и растраты денежных средств, собранных с жителей в качестве оплаты услуг теплоснабжения. В ходе прокурорской проверки установлено, что в течение 2015 года УК-посредник собирала с граждан плату за отопление и горячее водоснабжение, однако не перечисляла их ресурсоснабжающей организации. В результате теплоснабжающему предприятию ООО «Пермская сетевая компания» (теплосбытовым агентом выступает Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс») был причинен ущерб: в ходе прокурорской проверки установлен долг перед ресурсоснабжающей организацией в размере 1 млн рублей. Всего, по данным поставщика теплоэнергии, ООО УК «Нартекс» имеет задолженность за потребленный энергоресурс в размере более 20 млн рублей.
Как говорится в материалах прокурорской проверки, руководство ООО УК «Нартекс» создало схему по выводу денежных средств, подлежащих уплате ресурсоснабжающей организации, путем заключения договоров с аффилированными лицами. Согласно выводам надзорного органа, сотрудники УК использовали свое служебное положение в целях извлечения выгоды.
Уголовное дело возбуждено в отношении одного из должностных лиц ООО УК «Нартекс» по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). За совершение такого преступления, согласно УК РФ, предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы и штраф. Производство предварительного расследования по данному уголовному делу находится на контроле прокуратуры Орджоникидзевского района Перми. ООО УК «Нартекс» обслуживает более 20 многоквартирных домов в микрорайоне Молодежный Орджоникидзевского района Перми. По данным проверки, структура имеет отношение к скандально известному холдингу «Развитие территорий Урала», куда входят управляющие компании, имеющие наибольшую задолженность за тепловую энергию.
Обслуживание жилого фонда в Перми могут осуществлять только управляющие компании, не претендующие на «тепловые деньги», считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «В Перми проводится системная работа органов местного самоуправления, правоохранителей и энергетиков по борьбе со злостными неплательщиками за теплоэнергию из числа УК-посредников. Как результат — в Прикамье возбуждено более 30 уголовных дел в отношении менеджмента таких структур. В то же время широкое применение получает система прямых платежей за теплоресурсы, когда деньги граждан адресно поступают поставщику и направляются на развитие теплосетей и ТЭЦ для надежного теплоснабжения клиентов».
© «Вечерние Ведомости»
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