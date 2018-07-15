Пермь: новости дня
18:48 | 17.07.2018
В Прикамье на линию выйдет трамвай нового поколения
В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента ООО «ПК Траспортные системы» Феликса Винокура подписи под документом по модернизации электротранспорта поставили первый зампредседателя правительства края Михаил Сюткин, глава Перми Дмитрий Самойлов, генеральный директор ООО «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.
В настоящее время в регионе планируется обновление подвижного состава общественного транспорта. Поступление трамвая станет еще одним шагом к обновлению транспортной системы краевого центра. Предполагается, что в этом году будет проведен конкурс на закупку новых трамвайных вагонов.
Как отметил Максим Решетников, обновление подвижного состава – один из важнейших этапов преобразования транспортной системы региона. «Мы понимаем, что комфортная городская среда – это не только дороги, на которые мы второй год направляем много сил и средств, не только безопасные и комфортные дворы, где гуляют наши дети. Это еще и общественный транспорт, которым мы пользуемся ежедневно, – подчеркивает губернатор. – Развитие транспорта позволит обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью, качественными образовательными услугами. Транспорт должен давать другой, более высокий, уровень комфорта».
По словам главы города Дмитрия Самойлова, развитие транспортной отрасли в Перми сейчас рассматривается комплексно. «Обновление подвижного состава является для нас сегодня одним из приоритетов. В первую очередь мы должны оценить, как новый вагон впишется в существующую инфраструктуру пермского электротранспорта. Администрация уже приступила к разработке плана обновления и трамвайных путей, и опор контактной сети. Мы следуем современным тенденциям в сфере пассажирского транспорта, изучаем новинки и технического оснащения транспортных средств системами видеонаблюдения, климат-контролем, и даже учета пассажиров. Это один из ключевых этапов масштабной программы по изменениям в отрасли пассажирских перевозок», – прокомментировал подписание соглашения глава Перми.
Президент ООО «ПК Траспортные системы» Феликс Винокур отметил качественные характеристики новых трамвайных вагонов «City Star». По его словам, в них будет комфортно как пожилым и маломобильным жителям региона, так и родителям с маленькими детьми. Все посадочные площадки нового вагона оборудованы низким полом для удобства маломобильных групп населения. Новые трамваи обладают тихим и плавным ходом, оснащены системой кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя. В Пермь тестовый вагон приедет в октябре.
Кроме того, в соответствии с соглашением, компания ООО «ПК Транспортные системы» начнет разработку уникальной в России технологии автономного трамвайного движения без использования контактной сети.
Оба проекта будут реализованы в рамках новой транспортной модели города Перми, разрабатываемой в целях повышения качества пассажирских перевозок, а также повышения безопасности общественного транспорта.
Реализация проекта предусмотрена до 2023 года. За этот период в городе планируется провести новые конкурсные процедуры по обслуживанию маршрутов, внедрить безналичную оплату проезда и единые проездные документы, в том числе пересадочные, на всех видах транспорта, обновить парк подвижного состава. В связи с этим также прорабатывается вопрос обновления инфраструктуры, а именно капитального ремонта существующих и строительство новых трамвайных линий, строительство транспортно-пересадочных узлов, а также обустройство остановочных пунктов.
В Перми уже началось внедрение в трамваях и троллейбусах оплаты проезда по банковским картам и электронным устройствам, поддерживающим бесконтактную оплату проезда. В перспективе планируется распространить систему по всему региону. Кроме того, предполагается также создать единые электронные проездные документы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, что позволит пассажирам самим выбирать разные тарифные планы на проезд в зависимости от количества поездок.
На финальном этапе проекта запланирован пересмотр действующей маршрутной сети. В настоящее время разработанный проект корректируется и просчитывается. По результатам анализа модели проект транспортной модели планируется вынести на публичное обсуждение.
Напомним, последнее обновление электротранспорта в краевом центре было проведено в 2010-2012 годах, тогда администрация города Перми приобрела 45 новых низкопольных трамвайных вагонов.
© «Вечерние Ведомости»
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