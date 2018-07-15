В Перми объявлены торги на право размещения НТО

18:38 | 17.07.2018

Выставление лотов по районам будет происходить поэтапно.



На данный момент аукционы объявлены по 67 лотам – передвижным нестационарным объектам. Все торговые места расположены в Дзержинском районе по улице Красноборской. Размер площади места размещения НТО варьируется от 6 до 9 кв. метров. Схемой размещения нестационарных торговых объектов здесь предусмотрены торговые точки общественного питания и продажа цветов. Как рассказали в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, выставление лотов будет проходить поэтапно: в ближайшее время торги на право размещения НТО будут объявлены в Мотовилихинском, Дзержинском и Индустриальном районах города.



Аукционы в электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта будут проведены 15 августа. Участником аукциона могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, представляющие малый и средний бизнес. Договор заключается на 12 месяцев.



С полной информацией можно ознакомиться в разделе «Торговая площадка» (gorodperm.ru/actions/property/tradearea).



Напомним, что постановлением администрации города была создана специальная комиссия по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договоров на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте. Во вновь созданный орган вошли представители функциональных органов городской администрации.



Кроме того, разработана методика определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение НТО.



Напомним, после того, как проект схемы размещения нестационарных торговых объектов был опубликован для всеобщего ознакомления, администрация Перми принимала обращения, предложения жителей и предпринимательского сообщества. Кроме того, на разных площадках были проведены встречи с представителями разных сфер бизнеса, специализирующихся на нестационарной торговле.



Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации города Перми от 20.06.2018 №408. В департаменте экономики и промышленной политики отмечают, что в схему могут вноситься изменения, как по локации, так и специализации тех или иных нестационарных объектов. При этом те НТО, которые не попали в разработанную схему, но у владельцев которых действует договор, продолжат стоять на привычных местах до того момента, пока его 5-летний срок не истечет или условия договора не будут нарушены.