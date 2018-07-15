Пермяков приглашают на бесплатные занятия по общей физической подготовке

18:00 | 17.07.2018

В Мотовилихе тренировки проводятся на семи спортивных площадках под руководством опытных инструкторов.



Занятия по общей физической подготовке стали традиционными для пермяков. Летом особенно актуальны тренировки на свежем воздухе, поэтому в июле получить заряд бодрости и укрепить свое здоровье жители города могут на спортивных площадках.



Так, на улице Постаногова, 7 (в дождливую погоду) или на улице Восстания, 14 (в хорошую погоду) проводится зарядка с 10.00 до 10.40 в понедельник, вторник и среду. На улице Крупской, 80 тренировки проводится в понедельник, среду и пятницу с 12.00 до 13.00.



На площадке на бульваре Гагарина, 58в приспособленный зал принимает горожан с понедельника по пятницу позаниматься гимнастикой. Занятия проводятся с 10.00 до 11.00.



Любителей скандинавской ходьбы ждут на улице Уинской, 36, на эту площадку лучше не опаздывать, так как после разминки организованная группа идет по территории района. Занятия проходят в понедельник, среду и пятницу с 11.00 до 12.00.



Любители игровых видов спорта могут позаниматься футболом на следующих площадках: улица Макаренко, 25 (занятия проводятся в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 11.00, с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00), улица Гарцовская, 68 (занятия проводятся во вторник и четверг с 11.00 до 12.00, в пятницу с 13.00 до 14.00) и улица Старцева, 5 (занятия проводятся в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 11.00).