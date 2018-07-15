В Перми закончился ремонт трех дорожных объектов по федеральной программе

17:52 | 17.07.2018

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы дороги на улицах Механошина, Гремячий лог и Южной дамбе. Готовятся к сдаче и другие объекты.



Дорожный ремонт в Перми в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» начался в апреле.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, уже завершены работы на Южной дамбе, на улицах Механошина и Гремячий лог. Готовятся к сдаче и другие объекты. Так, на улице Петропавловской подрядная организация обновила асфальтобетонное покрытие, сейчас ведет работы на парковочных карманах и тротуарах. После завершения полного ремонта тротуаров будут начаты работы по обустройству газонов.



Идет ремонт улицы Космонавта Леонова. Этот проект включает ремонт проезжей части, барьерных и пешеходных ограждений, тротуаров, газонов, а также нанесение дорожной разметки. В настоящее время на объекте ведутся работы по установке верхнего слоя покрытия, бортового камня, ремонту тротуаров и организации парковочных мест.



Выбор объектов проходил по результатам диагностики с привлечением лаборатории, также учитывалось мнение жителей. В результате был определен рейтинг дорог, которые необходимо привести в нормативное состояние. Список объектов формировался так, чтобы осуществлялся ремонт целых транспортных узлов, а не локальных объектов. Всего ремонт идет на 20 объектах.



Напомним, что 1 июля подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» приступила к выполнению работ по капитальному ремонту улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки. На данном участке планируется выполнить комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения), устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия. В настоящее время подрядная организация ведет работы по строительству ливневой канализации и переустройству сетей водопровода.