Пермь: новости дня
17:40 | 17.07.2018
На забег на Белую гору зарегистрировано более 200 участников из нескольких регионов России
На данный момент на уникальный для Прикамья забег зарегистрировано более 200 участников из нескольких регионов России. Организаторы ожидают еще столько же – как показывает практика, обычно пик регистрации приходится на оставшуюся перед стартом неделю.
Напомним, 21 июля всем участникам предстоит общий старт в селе Бым, три маршрута на дистанции 8, 15 и 30 км и общий финиш у одной из главных достопримечательностей Пермского края – стен Белогорского монастыря. Проект реализуется в рамках масштабного летнего фестиваля «Пермский период. Новое время».
«Помимо подготовки трасс, мы активно занимаемся вопросом стартового городка и пространства для награждения участников, которое будет расположено непосредственно на Белой горе, — рассказывает Александра Гуляева, основатель Первого пермского бегового сообщества. – При содействии администрации Кунгурского муниципального района мы постараемся обеспечить участников забега всем необходимым, включая трансфер из Перми в Бым и обратно, парковочными местами, камерой хранения, питанием и водой на дистанциях. Кроме того, будет осуществлена доставка завершивших забег участников от Белой горы к месту старта в усадьбу Бымовскую, где их будет ждать горячее питание и натуральные, экологические чистые фермерские продукты от местных производителей».
Там же, в стартовом городке, будет организовано детское пространство и различные активности для самых маленьких участников мероприятия. Стоит отметить, что активное желание принять участие в Детском забеге, который пройдет непосредственно в селе Бым, выразили ученики местной школы. По словам заместителя главы Кунгурского муниципального района Юлии Лепихиной, подобные мероприятия по популяризации бегового движения среди молодежи необходимо проводить не только в городе, но и активно привлекать к физической культуре и спорту юных жителей сельских поселений.
Найти всю необходимую информацию о порядке и сроках регистрации на «White trail», стартовых пакетах и программе мероприятия можно на сайте события: russiarunning.com/event/whitetrail и на сайте Первого пермского бегового сообщества: permrun.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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