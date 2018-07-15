На забег на Белую гору зарегистрировано более 200 участников из нескольких регионов России

17:40 | 17.07.2018

В рамках забега «White trail» 21 июля 2018 года в селе Бым Кунгурского района будет организован стартовый городок, детское пространство и анимация, а также питание и программа для участников и болельщиков, сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края.



На данный момент на уникальный для Прикамья забег зарегистрировано более 200 участников из нескольких регионов России. Организаторы ожидают еще столько же – как показывает практика, обычно пик регистрации приходится на оставшуюся перед стартом неделю.



Напомним, 21 июля всем участникам предстоит общий старт в селе Бым, три маршрута на дистанции 8, 15 и 30 км и общий финиш у одной из главных достопримечательностей Пермского края – стен Белогорского монастыря. Проект реализуется в рамках масштабного летнего фестиваля «Пермский период. Новое время».



«Помимо подготовки трасс, мы активно занимаемся вопросом стартового городка и пространства для награждения участников, которое будет расположено непосредственно на Белой горе, — рассказывает Александра Гуляева, основатель Первого пермского бегового сообщества. – При содействии администрации Кунгурского муниципального района мы постараемся обеспечить участников забега всем необходимым, включая трансфер из Перми в Бым и обратно, парковочными местами, камерой хранения, питанием и водой на дистанциях. Кроме того, будет осуществлена доставка завершивших забег участников от Белой горы к месту старта в усадьбу Бымовскую, где их будет ждать горячее питание и натуральные, экологические чистые фермерские продукты от местных производителей».



Там же, в стартовом городке, будет организовано детское пространство и различные активности для самых маленьких участников мероприятия. Стоит отметить, что активное желание принять участие в Детском забеге, который пройдет непосредственно в селе Бым, выразили ученики местной школы. По словам заместителя главы Кунгурского муниципального района Юлии Лепихиной, подобные мероприятия по популяризации бегового движения среди молодежи необходимо проводить не только в городе, но и активно привлекать к физической культуре и спорту юных жителей сельских поселений.



Найти всю необходимую информацию о порядке и сроках регистрации на «White trail», стартовых пакетах и программе мероприятия можно на сайте события: russiarunning.com/event/whitetrail и на сайте Первого пермского бегового сообщества: permrun.ru.