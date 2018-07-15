В августе в Перми будет ограничено движение по улицам Маршала Рыбалко и Шишкина

17:31 | 17.07.2018

Движение транспорта в районе пересечения ул. Маршала Рыбалко и Шишкина будет ограничено с 00.00 10 августа до 31 августа.



Причина ограничения – проведение работ по реконструкции водоснабжения, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. Работы будет вести ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчик обеспечит расстановку необходимых знаков.