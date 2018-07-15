Пермь: новости дня
17:26 | 17.07.2018
Участники «Школы главного архитектора» предложили проекты по изменению центра Перми
Во время итоговых презентаций было представлено 12 концепций по развитию городской среды, из которых были отобраны лучшие решения. В состав жюри вошли архитекторы и урбанисты, в частности завкафедрой архитектуры и урбанистики ПНИПУ Светлана Максимова и руководитель проектов MLA+ Андрей Головин, а также представители городских и краевых властей.
Так, команда «PRO_Движение», занимавшаяся кейсом по интеграции нового креативного кластера на территории бывшего завода имени Шпагина в существующую городскую среду, предложила создать и благоустроить новые событийные общественные пространства вокруг территории предприятия, тем самым повысить пешеходную доступность для жителей города и создать новые сценарии городской жизни. «В своем проекте мы постарались учесть необходимость непрерывного использования пространства бывшего завода на протяжении ближайших четырех лет», — рассказали участники команды. Территория завода станет новым центром активности для городских креативных сообществ, там разместятся галереи современного искусства, творческие мастерские, кафе и магазины.
Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал значимость преобразования бывшего заводского пространства в культурное. В рамках Дягилевского фестиваля здесь уже состоялся первый концерт. По словам главы региона, это «лишь первый шаг и сейчас ведется разработка концепции всей площадки бывшего завода с разнообразным функционалом».
Лучшую идею «Школы главного архитектора» для развития системы общественных пространств в центре города Перми презентовала команда New vision. Так, сценарий развития Октябрьской площади, которая сейчас используется фактически как парковка, студенты предложили определить методом «прототипирования». По выходным и праздникам парковку на площади можно превращать в общественное пространство для проведения различных мероприятий за счет временного благоустройства, которое будет создаваться с привлечением студентов местного политехнического университета. Такой подход позволит сначала определить оптимальный баланс функций на площади и только потом принимать окончательное решение по ее реконструкции. Кроме того, новое прочтение в благоустройстве площадки перед гостиницей «Урал» получила тема «малых рек» Пермского края.
Один из самых масштабных кейсов школы — «Новые смыслы железной дороги» — предлагал задуматься над идеей модернизации отрезка ж/д сообщения, проходящего вдоль набережной реки Камы и фактически отрезающего набережную от города. Самую сильную концепцию, по мнению экспертов проекта, разработала команда «PRO_ЖД». Во время презентации речь шла, в частности, о замене участка ж/д на трамвайную линию, создающую новую устойчивую транспортную связь в центре города и не препятствующую пешеходным выходам к городской набережной на всем ее протяжении. Также команда предложила восстановить значимость водного транспорта для города, способного связать удаленные прибрежные районы Перми и организовать новые ТПУ, объединяющие речной транспорт, трамваи, автобусы и велосипеды в одну городскую транспортную сеть. Сама набережная должна стать новым линейным городским парком.
Еще одной темой для школы было раскрытие потенциала существующих улиц, ведущих к набережной, и поиск новых пешеходных связей. Победителем стала команда «Выход», предложившая идею тематических маршрутов для разных пользовательских групп, объединенных общим дизайн-кодом. Были проработаны типовые профили для различных категорий улиц и решения по благоустройству.
Напомним, экспертами проекта, которые курировали учащихся, стали консультант конструкторского бюро «Стрелка» по вопросам ландшафтной архитектуры, преподаватель Делфтского технического университета (Амстердам, Голландия) Баудевийн Ольмекиндерс, партнеры бюро BudCud из Кракова (Польша) Агата Вожничка и Матеуш Адамчик, основатель архитектурно-планировочного бюро А2Р2 Лукаш Панцевич (Гданьск, Польша).
«Школа главного архитектора» (ШГА) — международный образовательный проект и коммуникационная платформа, работа которой направлена на взаимодействие представителей власти, бизнеса, экспертов, молодых специалистов и городских сообществ. Основателем школы является бывший главный архитектор Екатеринбурга, руководитель архитектурного бюро In.Form Тимур Абдуллаев. Эксперты школы — ведущие российские и зарубежные специалисты в области архитектуры, городского планирования и городской экономики. Школа в Перми стала четвертым сезоном проекта, первые три проходили в Екатеринбурге. Каждый раз студенты, прошедшие конкурсный отбор, работали над реальными задачами. Особенностью «Школы главного архитектора» в Перми стало то, что задачи для молодых специалистов были поставлены администрацией губернатора Пермского края. Кейсы, над которыми работали студенты, — важные проекты городского развития, объединенные общей идеей реновации ключевых городских пространств.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:19 | 17.07.2018
В центре Екатеринбурга четыре перекрестка огородят заборами
20:13 | 17.07.2018
Ещё один Свердловский справедливоросс уезжает работать в Омскую область, но остаётся депутатом ЗакСО
18:48 | 17.07.2018
В Прикамье на линию выйдет трамвай нового поколения
18:38 | 17.07.2018
В Перми объявлены торги на право размещения НТО
18:00 | 17.07.2018
Пермяков приглашают на бесплатные занятия по общей физической подготовке
17:58 | 17.07.2018
В рамках «Царских дней» Екатеринбург посетил Сергей Степашин
17:40 | 17.07.2018
На забег на Белую гору зарегистрировано более 200 участников из нескольких регионов России
17:26 | 17.07.2018
Участники «Школы главного архитектора» предложили проекты по изменению центра Перми
17:20 | 17.07.2018
В центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая
16:49 | 17.07.2018
В Екатеринбурге появятся улицы Красовского и Садовского
16:40 | 17.07.2018
В Прикамье заступил на дежурство новый вертолет санавиации
16:37 | 17.07.2018
Треть нового состава Общественной палаты Свердловской области утверждена
16:33 | 17.07.2018
Нижнетагильская дума отменила прямые выборы главы города
16:01 | 17.07.2018
Евгений Куйвашев: «Надеюсь, патриарх будет приезжать к нам чаще»
15:53 | 17.07.2018
В Курганской области подорожал потребительский набор продуктов
15:38 | 17.07.2018
Новый уральский полпред Николай Цуканов посетит Курган
15:34 | 17.07.2018
В Белоярке назначен новый прокурор
15:21 | 17.07.2018
В Свердловской области подорожали овощи, пшено и сахар
14:56 | 17.07.2018
«Почта России» объяснила перебои с доставкой посылок в Екатеринбурге
14:25 | 17.07.2018
Резиденты туристического кластера «Гора Белая» получат налоговые льготы
14:00 | 17.07.2018
Денег нет. Уралкинофест-2018 отменен
13:57 | 17.07.2018
Пять новых турмаршрутов в Прикамье появятся в путеводителе «Предуралье» и аудиогидах
13:34 | 17.07.2018
Сергею Носову присвоено звание почетного гражданина Нижнего Тагила
13:33 | 17.07.2018
Пермская «Парма» подписала двух форвардов
12:58 | 17.07.2018
Евгений Куйвашев наградил полицейских за обеспечение правопорядка во время ЧМ-2018
12:55 | 17.07.2018
В Еманжелинском районе ремонтируют социально значимые объекты
12:38 | 17.07.2018
Продолжается капитальный ремонт дороги Пермь — Ляды
12:37 | 17.07.2018
Мальчик из Екатеринбурга, потерявшийся в Северной Осетии, найден
12:17 | 17.07.2018
В Североуральском городском округе зафиксировано ухудшение качества воды
11:13 | 17.07.2018
В Новоуральске перед судом предстанет бездомный, обвиняемый в убийстве
10:59 | 17.07.2018
Свердловские депутаты, обсудив пенсионную реформу, одобрили её
10:47 | 17.07.2018
В Верхней Пышме будут судить мужчину, который выбросил щенка из окна
10:42 | 17.07.2018
Курганец прятался от судебных приставов в шкафу бывшей жены
09:57 | 17.07.2018
В Екатеринбурге попытка задержания велосипедиста сотрудником ГИБДД закончилась сломанной ногой
09:44 | 17.07.2018
В Екатеринбурге у должника арестовали BMW
09:10 | 17.07.2018
Тысячи человек прошли крестным ходом от Храма на Крови до Ганиной Ямы
21:34 | 16.07.2018
В Северной Осетии потерялся глухонемой ребёнок из Екатеринбурга
21:06 | 16.07.2018
Фан-зону в Екатеринбурге посетила пятая часть населения города
20:47 | 16.07.2018
В Екатеринбурге в аэропорту пчёлы облепили машину, незаконно припаркованную на инвалидной стоянке
20:16 | 16.07.2018
Бывший кандидат в президенты России наводит коммунизм в Екатеринбурге