Участники «Школы главного архитектора» предложили проекты по изменению центра Перми

17:26 | 17.07.2018

В Перми завершила работу «Школа главного архитектора» (ШГА), студенты которой в течение десяти дней работали над четырьмя кейсами, связанными с развитием центральной части города. Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Во время итоговых презентаций было представлено 12 концепций по развитию городской среды, из которых были отобраны лучшие решения. В состав жюри вошли архитекторы и урбанисты, в частности завкафедрой архитектуры и урбанистики ПНИПУ Светлана Максимова и руководитель проектов MLA+ Андрей Головин, а также представители городских и краевых властей.



Так, команда «PRO_Движение», занимавшаяся кейсом по интеграции нового креативного кластера на территории бывшего завода имени Шпагина в существующую городскую среду, предложила создать и благоустроить новые событийные общественные пространства вокруг территории предприятия, тем самым повысить пешеходную доступность для жителей города и создать новые сценарии городской жизни. «В своем проекте мы постарались учесть необходимость непрерывного использования пространства бывшего завода на протяжении ближайших четырех лет», — рассказали участники команды. Территория завода станет новым центром активности для городских креативных сообществ, там разместятся галереи современного искусства, творческие мастерские, кафе и магазины.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал значимость преобразования бывшего заводского пространства в культурное. В рамках Дягилевского фестиваля здесь уже состоялся первый концерт. По словам главы региона, это «лишь первый шаг и сейчас ведется разработка концепции всей площадки бывшего завода с разнообразным функционалом».



Лучшую идею «Школы главного архитектора» для развития системы общественных пространств в центре города Перми презентовала команда New vision. Так, сценарий развития Октябрьской площади, которая сейчас используется фактически как парковка, студенты предложили определить методом «прототипирования». По выходным и праздникам парковку на площади можно превращать в общественное пространство для проведения различных мероприятий за счет временного благоустройства, которое будет создаваться с привлечением студентов местного политехнического университета. Такой подход позволит сначала определить оптимальный баланс функций на площади и только потом принимать окончательное решение по ее реконструкции. Кроме того, новое прочтение в благоустройстве площадки перед гостиницей «Урал» получила тема «малых рек» Пермского края.



Один из самых масштабных кейсов школы — «Новые смыслы железной дороги» — предлагал задуматься над идеей модернизации отрезка ж/д сообщения, проходящего вдоль набережной реки Камы и фактически отрезающего набережную от города. Самую сильную концепцию, по мнению экспертов проекта, разработала команда «PRO_ЖД». Во время презентации речь шла, в частности, о замене участка ж/д на трамвайную линию, создающую новую устойчивую транспортную связь в центре города и не препятствующую пешеходным выходам к городской набережной на всем ее протяжении. Также команда предложила восстановить значимость водного транспорта для города, способного связать удаленные прибрежные районы Перми и организовать новые ТПУ, объединяющие речной транспорт, трамваи, автобусы и велосипеды в одну городскую транспортную сеть. Сама набережная должна стать новым линейным городским парком.



Еще одной темой для школы было раскрытие потенциала существующих улиц, ведущих к набережной, и поиск новых пешеходных связей. Победителем стала команда «Выход», предложившая идею тематических маршрутов для разных пользовательских групп, объединенных общим дизайн-кодом. Были проработаны типовые профили для различных категорий улиц и решения по благоустройству.



Напомним, экспертами проекта, которые курировали учащихся, стали консультант конструкторского бюро «Стрелка» по вопросам ландшафтной архитектуры, преподаватель Делфтского технического университета (Амстердам, Голландия) Баудевийн Ольмекиндерс, партнеры бюро BudCud из Кракова (Польша) Агата Вожничка и Матеуш Адамчик, основатель архитектурно-планировочного бюро А2Р2 Лукаш Панцевич (Гданьск, Польша).



«Школа главного архитектора» (ШГА) — международный образовательный проект и коммуникационная платформа, работа которой направлена на взаимодействие представителей власти, бизнеса, экспертов, молодых специалистов и городских сообществ. Основателем школы является бывший главный архитектор Екатеринбурга, руководитель архитектурного бюро In.Form Тимур Абдуллаев. Эксперты школы — ведущие российские и зарубежные специалисты в области архитектуры, городского планирования и городской экономики. Школа в Перми стала четвертым сезоном проекта, первые три проходили в Екатеринбурге. Каждый раз студенты, прошедшие конкурсный отбор, работали над реальными задачами. Особенностью «Школы главного архитектора» в Перми стало то, что задачи для молодых специалистов были поставлены администрацией губернатора Пермского края. Кейсы, над которыми работали студенты, — важные проекты городского развития, объединенные общей идеей реновации ключевых городских пространств.