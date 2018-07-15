Пять новых турмаршрутов в Прикамье появятся в путеводителе «Предуралье» и аудиогидах

13:57 | 17.07.2018

В рамках проекта «ТУР-перезагрузка. Предуралье» прошла экспедиция команды экспертов по территориям Березовского, Кишертского, Кунгурского, Ординского, Суксунского, Уинского районов, а также в городе Кунгуре.



По итогам поездок и встреч в муниципалитетах участники экспертной группы готовят аналитический отчет с указанием соответствия туристического продукта требованиям ГОСТ России. Для администраций муниципальных образований и местного бизнеса готовятся рекомендации по улучшению условий к приему и обслуживанию туристических групп, самостоятельных путешественников. Значимым итогом тура является выработка решений по увеличению налоговых поступлений в муниципальные бюджеты за счет поступлений от туризма, в частности, возрождение ремесел и народных промыслов за счет включения в региональные и федеральные программы поддержки и развитие местного бизнеса.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал развитие туризма в регионе одной из приоритетных задач. По словам главы Прикамья, край имеет высокий потенциал в этом направлении, важно создать необходимую инфраструктуру.



«На встречах экспертов с главами и сотрудниками муниципальных образований, представителями туристского бизнеса обсуждались такие вопросы, как требования к качеству туристского продукта и качеству сервиса на предприятиях туристского профиля, использование современных и действенных инструментов стратегического развития муниципального турпродукта на основе государственно-частного партнерства. Особое внимание было направлено на объективное отражение потенциала территорий, информационной и туристической привлекательности населенных пунктов, включенных в проект», — комментирует автор проекта «ТУР-перезагрузка. Предуралье» Ольга Будаева.



В качестве итога проекта в Прикамье появятся пять новых маршрутов для путешествий. Территории муниципальных образований Предуралья получат рекомендации по усовершенствованию туристических объектов на предложенных маршрутах.



«Предуралье — одна из интереснейших территорий Пермского края с богатым историческим и этнокультурным наследием, с уникальными природными ландшафтами, огромным потенциалом развития разных направлений туризма. Предложенные и разработанные маршруты позволят познакомиться с природой и историей края, народами и их культурными традициями», — отметил доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Александр Черных.



Одним из инструментов продвижения возможностей туризма станет путеводитель «Предуралье» и аудиогиды с информацией о разработанных маршрутах.