Пермская «Парма» подписала двух форвардов

13:33 | 17.07.2018

«Парма» заключила соглашения с американским форвардом Рашардом Келли (22 года, 201 см, 103 кг) и литовским форвардом Эйгирдасом Жукаускасом (26 лет, 206 см, 104 кг). Контракты с баскетболистами вступят в силу после прохождения ими медицинского обследования.



Рашард Келли — выпускник университета Wichita State (NCAA), где провел предыдущие четыре года своей карьеры. В выпускном сезоне спортсмен в среднем за матч набирал 5,6 очка и собирал по 7,6 подбора при 2,5 результативной передачи. Контракт с форвардом рассчитан на один год.



Эйгирдас Жукаускас начал профессиональную карьеру в 2010 году и за это время успел поиграть в литовских и французских клубах. Сезон-2017/2018 баскетболист провел в литовском BC Prienai; средние показатели — 13,2 очка и 5,7 подбора за игру. Контракт с Эйгирдасом заключен на два сезона.