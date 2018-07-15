Пермь: новости дня
13:33 | 17.07.2018
Пермская «Парма» подписала двух форвардов
Рашард Келли — выпускник университета Wichita State (NCAA), где провел предыдущие четыре года своей карьеры. В выпускном сезоне спортсмен в среднем за матч набирал 5,6 очка и собирал по 7,6 подбора при 2,5 результативной передачи. Контракт с форвардом рассчитан на один год.
Эйгирдас Жукаускас начал профессиональную карьеру в 2010 году и за это время успел поиграть в литовских и французских клубах. Сезон-2017/2018 баскетболист провел в литовском BC Prienai; средние показатели — 13,2 очка и 5,7 подбора за игру. Контракт с Эйгирдасом заключен на два сезона.
© «Вечерние Ведомости»
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