В столице Прикамья началась приемка образовательных учреждений к учебному году

12:59 | 17.07.2018

В городе будет проверено 277 образовательных учреждений: 131 детский сад, 129 школ и 17 учреждений дополнительного образования.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, прием учебных заведений осуществляют районные межведомственные комиссии, в состав которых входят специалисты городского департамента образования, МЧС и МВД России, представители Росгвардии и Федеральной службы безопасности.



В ходе приемки проверяется состояние пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, дымоудаления, оборудование путей эвакуации. Специалисты инспектируют уровень оснащенности технологическим оборудованием пищеблоков, а также состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, оснащение мебелью, соответствующей возрастным особенностям учащихся, а также доступность зданий образовательных учреждений для маломобильных групп граждан. Отметим, что в течение лета в образовательных учреждениях проводились текущие ремонты.



Приемка образовательных учреждений будет завершена 10 августа.



Пермский край традиционно отличается высоким уровнем среднего образования. Поэтому городские и краевые власти особое внимание уделяют укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В первую очередь, это строительство школ, которые должны соответствовать современным требованиям.