Продолжается капитальный ремонт дороги Пермь — Ляды

12:38 | 17.07.2018

Капитальный ремонт автомобильной дороги Пермь — Ляды от Васильевского лога до ул. 40 лет Победы протяженностью 5,744 км и стоимостью около 384 млн рублей начат в 2017 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные работы». Период реализации — 2017–2018 годы, подрядная организация — ООО «АБЗ № 1». Срок окончания работ — 31.10.2018.



Работы по капитальному ремонту выполнены на 70 %. На объекте подрядчиком полностью выполнено переустройство кабелей связи и электроснабжения, устройство водопропускных труб, устройство дорожной одежды с верхним и нижним слоем покрытия из асфальтобетона на участках протяженностью около 4,8 км, при этом на участке протяженностью 3,25 км уложен третий слой асфальтобетона (слой износа). До окончания работ осталось возвести земляное полотно и уложить асфальт на двух участках: один около 700 метров, где сейчас готовится временная схема объезда участка, а также 200 метров перед въездом в пос. Новые Ляды — здесь уже проведены все подготовительные работы, начинаются работы по устройству дорожного полотна.



Заказчиком — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края — принято решение дополнить проект и установить бордюрный камень из гранита в районе автобусных остановок, а также выполнить укрепление обочин асфальтобетоном. С учетом внесенных изменений проект отправлен на госэкспертизу для вынесения положительного заключения. Асфальтирование обочин осуществляется в целях повышения комфорта передвижения участников дорожного движения и для повышения качества эксплуатации дорожного полотна. Работы также будут выполнены до конца октября нынешнего года.



Данный дорожный объект относится к магистральным дорогам регулируемого движения. На дороге будет установлена система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Азимут». Раньше ширина проезжей части дороги была 6 метров, после капитального ремонта она станет на два метра шире, появятся в местах автобусных остановок заездные карманы с переходно-скоростными полосами.



Для организации безопасного движения на объекте будут установлены новые дорожные знаки в количестве 163 шт., выполнено барьерное ограждение, установлено 6 новых автопавильонов, выполнена дорожная разметка в пластике.



Жители Новых и Старых Лядов, Троицы, Сылвы и других прилегающих территорий реконструкции единственного пути в Пермь ждут очень долго. Почти 40 лет на дороге проводился лишь ямочный ремонт.