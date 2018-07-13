В Прикамье нашли крупный бивень самца трогонтериевого слона

17:58 | 16.07.2018

Полевой сезон раскопок трогонтериевого слона достиг своей кульминации — был найден крупный бивень трогонтериевого слона, также палеонтологи продолжают находить останки других древних животных.



«Судя по диаметру бивня, который составляет 20 сантиметров, мы можем сказать, что мамонт был самцом», — говорит руководитель экспедиции, палеонтолог, сотрудник Палеонтологического института РАН Евгений Мащенко.



После полевого сезона — 2017 ученые сообщили, что найдено 50 % скелета трогонтериевого слона. Насколько увеличится цифра после раскопок этого года, станет известно к 24 июля — к моменту завершения работы экспедиции.



Напомним, экспедиция Пермского краеведческого музея под руководством Евгения Мащенко ведет раскопки трогонтериевого слона в Оханском районе Пермского края с 2012 года. Эта находка оказалась уникальной в масштабах России, потому что впервые в одном местонахождении обнаружены фрагменты скелетов двух трогонтериевых слонов и пяти видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта. Раскопки в Оханском районе стали знаковыми для Пермского краеведческого музея: появился музейный научно-исследовательский проект «Трогонтериевый слон».



Трогонтериевый слон (Mammuthus trogontherii) — представитель семейства слоновых, предок мамонта, обитавший на Земле в эпоху, соответствующую концу раннего и среднего плейстоцена, приблизительно от 1,7 млн до 200 тыс. лет назад. Слон по размеру превосходил мамонта в среднем в 1,5 раза. Другое название этого животного — степной мамонт.