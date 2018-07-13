Пермь: новости дня
15:37 | 16.07.2018
Пермские пенсионеры посетили храмы разных конфессий
Первой остановкой стала Центральная синагога. Экскурсанты узнали, что еврейская община проживала в Перми с 1850 года, а к 1877 уже располагала своим молельным домом - его деревянное здание находилось на месте современной синагоги. Каменное здание было возведено в 1913 году. В ноябре 1929 синагога была закрыта властями. Здесь некоторое время располагался Пермский театр рабочей молодежи (ныне Пермский академический Театр-Театр), затем поочередно в ее здании работали разные организации, и, наконец, Пермский научный центр УрО РАН СССР. В 1994 году здание синагоги было возвращено верующим. Помимо этого пенсионеры познакомились с традициями и канонами иудейской религии.
Следующей остановкой стала Пермская соборная мечеть. Это здание было построено в 1902-1903 гг. на деньги богатых купцов, по проекту архитектора А. И. Ожегова в формах эклектики. В XIX веке именно в районе, где располагалась мечеть, проживала значительная часть мусульман города. В июне 1940 года здание мечети было передано Пермскому областному архиву КПСС. Там он находился до 1986 года, когда был перемещен в специально построенное для него здание. В 1990 году мечеть была вновь передана верующим.
Затем экскурсанты отправились к Свято-Троицкому кафедральному собору (Слудской церкви). Его возведение началось в 1845 на средства, оставленные купцом 2-й гильдии Е. И. Шавкуновым. И уже в 1849 году был освящен один из приделов храма — во имя Великомученика Георгия. Южный придел освящен в июне 1850 года во имя св. пророка Илии. В октябре 1857 года освящен главный престол во имя Святой Живоначальной Троицы. С освящением церкви юго-западная часть города составила особый Слудский приход.
До 1917 года церковь была трехштатной и имела свою церковно-приходскую школу. В годы гражданской войны начались репрессии против верующих и священнослужителей. У Свято-Троицкой церкви отобрали принадлежавшие ей здания, деньги и церковные ценности. В 30-е годы священники и дьякон Троицкой церкви, которые придерживались староцерковного направления, были репрессированы, а храм закрыт. С 1932 года в здании церкви размещались склады народного комиссариата обороны, в которых хранилось оружие. Верхний ярус колокольни и четыре боковых главы из венчавшего храм пятиглавия были снесены. Однако 28 февраля 1944 года было принято решение Совета по делам Русской православной церкви об открытии Свято-Троицкой церкви на Слудке в г. Молотове. Собор был передан Русской православной церкви, 25 мая освящен епископом Александром (Толстопятовым) и стал главным кафедральным храмом Пермской епархии. Долгое время на весь город Пермь, с миллионным населением, была только Слудская церковь.
Финальной точкой экскурсии стал католический храм Непорочного Зачатия Девы Марии. В 1837 году католическая община Перми оборудовала небольшую часовню в жилом доме. Ходатайство о разрешении на строительство храма было удовлетворено в 1873 году, а через два года завершено, 15 августа того же года состоялось его торжественное освящение. После революции 1917 года советские власти национализировали здание приходского дома и помещение воскресной школы, однако сам храм некоторое время функционировал. В 1936 года храм был закрыт, настоятель прихода и наиболее активные прихожане расстреляны. В помещении бывшей церкви расположился клуб глухонемых. В 1994 году здание храма было возвращено церкви. Здание к моменту возвращения находилось в крайне запущенном состоянии, ремонтно-восстановительные работы шли четыре года, 9 августа 1988 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич повторно освятил здание.
В течение всей поездки пожилые люди внимательно слушали экскурсовода и представителей храмов. Записывали интересные и неизвестные им моменты. Помимо этого представителей старшего поколения интересовали сходства и различия в исполнении канонических обрядов, таких, как молитва, венчание, похороны, крещение и т.д.
Экскурсии по достопримечательностям Перми и Пермского края проходят в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение», который реализуется в регионе с 2013 года. Его основные задачи – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия.
«В рамках партийного проекта «Старшее поколение» мы объединяем пожилых людей в единую дружную команду, предоставляем им возможность общаться, получать новые знания, путешествовать. В «поющем» автобусе ветераны и пенсионеры уже посмотрели достопримечательности Перми, скоро состоится поездка в Ильинский район. Пожилые люди примут участие в праздновании Ильина дня, посетят ярмарку мастеров», - отметил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.
© «Вечерние Ведомости»
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