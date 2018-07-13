В «Уралкалии» подвели итоги целевого набора среди выпускников школ

14:02 | 16.07.2018

В этом году участниками программы целевого набора «Уралкалия» стали 26 выпускников общеобразовательных школ из Березников и Соликамска. Все участники программы сдали ЕГЭ по русскому языку, математике, физике или химии с суммарным баллом не ниже 180.



В 2018 году набор осуществлялся по направлениям и специальностям «Маркшейдерское дело», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Электроснабжение», «Горные машины и оборудование», «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Геологическая съемка, поиск и разведка твердых полезных ископаемых», «Геофизические методы, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых». Студенты будут проходить обучение в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, его Березниковском филиале, а также в Санкт-Петербургском горном университете.



Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

— Программа целевого набора в «Уралкалии» реализуется на протяжении 8 лет. На данный момент по востребованным в компании специальностям обучается 47 человек. После окончания обучения выпускники вузов, обучавшиеся по программе целевого набора, пополнят команду профессионалов «Уралкалия». В компании созданы все условия для дальнейшего карьерного и профессионального роста молодых специалистов.



Студенты, обучающиеся по целевой программе «Уралкалия», со второго курса получают стипендию от компании в размере от 3 до 12 тысяч рублей в месяц, в зависимости от успеваемости, проходят оплачиваемую практику в подразделениях компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для подготовки курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано трудоустройство в «Уралкалии» по полученной специальности и подъёмные выплаты в размере от 28 до 33 тысяч рублей, в зависимости от среднего балла по диплому.