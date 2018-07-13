Министерство транспорта РФ приглашает пермяков присоединиться к участию в Европейской неделе мобильности и во Всемирном дне без автомобиля

13:53 | 16.07.2018

Одной из важнейших целей Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, является снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.



Во исполнение задач, направленных на формирование активной экологической политики в сфере транспорта, Минтранс приглашает российские города официально присоединиться к участию в Европейской неделе мобильности (с 16 по 22 сентября 2018 г.) и во Всемирном дне без автомобиля (22 сентября 2018 г.).



Организатором Европейской недели мобильности при содействии Генеральной дирекции Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта выступает Ассоциация «Европейская неделя мобильности» («The European Mobility Week Campaign»), в состав которой входят представители власти и бизнеса из 42 стран мира.



Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, велопарадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, немоторизированных транспортных средств, пешеходных прогулок, здорового образа жизни, сохранению экологии муниципальных образований.



Тема 2018 года посвящена мультимодальности и звучит как «Выбирай и двигайся!» (адаптированный перевод «Mix and move!»). Заявленная тема отражает концепцию скоординированной мультимодальной транспортной системы, внедрение которой дает жителям возможность с комфортом использовать все виды транспорта, включая велосипедный, что приводит к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий и заторов, снижению уровня городского шума и загрязнения воздуха, улучшению здоровья населения.



В рамках Европейской недели мобильности муниципальные образования могут заявлять о мероприятиях, проводимых постоянно в течение года, в период проведения Европейской недели мобильности и об участии во Всемирном дне без автомобиля с помощью регистрации в режиме онлайн на сайте mobilityweek.eu. Регистрация открыта и доступна на русском языке.



С 2018 года функцию национального координатора по проведению в городах Российской Федерации акций и мероприятий, посвященных Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля, выполняет Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного транспорта» (ФБУ «Росавтотранс»).



Ответственный за координацию Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля - заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс» Беляков Дмитрий Сергеевич.



По вопросам участия и за дополнительной информацией можно обращаться к начальнику отдела стратегического развития Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс» Задонской Наталье Сергеевне по электронной почте eco@rosavtotransport.ru или по телефону +7 495 495 92 50.