В Перми Виталий Шулика представил нового начальника краевого главка

13:03 | 16.07.2018

В Перми заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Виталий Шулика представил личному составу начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майора полиции Михаила Давыдова.



Мероприятие состоялось при участии представителей органов государственной власти региона, правоохранительных структур, Совета ветеранов органов внутренних дел и Общественного совета при главке.



Виталий Шулика отметил, что за 30 лет службы в органах внутренних дел Михаилом Давыдовым был пройден большой путь профессионального становления и накоплен значительный опыт.



«Михаил Ильич является профессиональным, грамотным руководителем, обладает потенциалом, высокой работоспособностью, умением организовать деятельность коллектива», - добавил заместитель министра. Он пожелал новому начальнику полиции Прикамья успехов в служебной деятельности.



В своем первом выступлении перед личным составом Михаил Давыдов выразил признательность за доверие, оказанное при назначении на высокую должность, и заверил, что весь потенциал знаний, профессиональный опыт, который у него имеется, будет использован при обеспечении правопорядка и безопасности на территории Пермского края.



Михаил Давыдов родился 27 января 1963 года. Окончил МГТУ имени Баумана. Профессиональную деятельность в органах внутренних дел начал с ноября 1987 года оперуполномоченным БХСС после окончания высших курсов учебного заведения МВД России. В сентябре 2007 года он был назначен заместителем начальника ГУВД по Пермскому краю, начальником милиции общественной безопасности, а с апреля 2011 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю – начальника полиции. С февраля 2015 года возглавлял УМВД России по Оренбургской области. 5 июля 2018 года указом президента Российской Федерации Михаил Давыдов назначен начальником ГУ МВД России по Пермскому краю.