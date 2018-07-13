В четверг изменится расписание поездов Свердловской железной дороги

12:56 | 16.07.2018

19 июля по техническим причинам на одни сутки частично изменится расписание движения пассажирских и пригородных поездов по Свердловской железной дороге.



Поезд 604 Соликамск - Екатеринбург отправляется из Соликамска до станции Мурзинка и следует действующим расписанием, далее: Мурзинка 20.07.2018 в 04.38, Таватуй 04.52-05.3, Аять 05.40, Исеть 05.51, Шувакиш 06.03, Тагильский пост 06.08, Екатеринбург-Сортировочный 06.14, о.п. Виз 06.23, прибытие в Екатеринбург 20.07.2018 в 06.30 (+18мин);



поезд 338 Приобье - Екатеринбург отправляется до станции Мурзинка и следует по действующему расписанию, далее: Мурзинка 20.07.2018 в 04.52-05.10, Таватуй 05.24, Аять 05.30, Исеть 05.40, Шувакиш 05.52, Тагильский пост 05.59, далее по действующему расписанию;

поезд 6205 Чусовская - Пермь-2 отправляется из Чусовской до станции Комарихинская по действующему расписанию, далее: Комарихинская 17.06-17.24, о.п.73 км 17.28,5-17.29, о.п. Валежная 17.36,5-17.37, о.п. Алебастрово 17.47,5-17.48, о.п.54 км 17.51,5-17.52, о.п. Куликовка 17.54,5-17.55, Сылва 17.59-18.00, о.п.48 км 18.05,5-18.06, о.п. Залесная 18.08,5-18.09, о.п. Лесная Полянка 18.12,5-18.13, Ляды 18.17-18.18, о.п.38 км 18.20,5-18.21, о.п.30 км 18.31,5-18.32, Адищево 18.36-18.37, о.п.25 км 18.41,5-18.42, Голованово 18.46-18.47, о.п. Банная Гора 18.51,5-18.52, Левшино 18.55-18.56, о.п. КамГЭС 18.58,5-18.59, о.п. Молодежная 19.01,5-19.02, о.п. Кислотный 19.04,5-19.05, Балмошная 19.08-19.09, о.п. Юбилейная 19.10,5-19.11, о.п. Язовая 19.12,5-19.13, о.п. Мотовилиха 19.16,5-19.17, о.п. Славяново 19.19,5-19.20, Пермь I г.п. 19.22, Пермь I 19.24-19.25, прибытие на Пермь-2 в 19.34 (+10мин);



поезд 6254 Пермь-2 - Чусовская отправляется со станции Пермь-2 до станции Ляды по действующему расписанию, далее: Ляды 17.40-17.41, Лесная Полянка 17.44, Залесная 17.47, о.п. 48 км 17.49, Сылва 17.55-18.00, о.п. Куликовка 18.03, о.п.54 км 18.04, о.п. Алебастрово 18.07, о.п. Валежная 18.17, о.п.73 км 18.23, Комарихинская 18.27-18.28, Кутамыш 18.39-18.40, Селянка 18.49-18.50, о.п.101 км 18.56, о.п. Вереинский 19.02, Калино 19.10-19.11, Калино парк "н" 19.14, о.п.120 км 19.17, Лямино 19.21, Шибаново 19.25-19.26, Шибаново-А 19.28, о.п.129 км 19.30,5-19.31, о.п.130 км 19.34, Чусовская-З 19.35, прибытие на станцию Чусовская в 19.37 (+5мин);



поезд 6843 Европейская - Чусовская отправляется из Европейской до станции Архиповка по действующему расписанию, далее: Архиповка 18.02-18.23, разъезд 139 км 18.34-18.35, о.п.136 км 18.40,5-18.41, Чусовская-Е 18.47, прибытие в Чусовскую в 18.49 (+20мин).