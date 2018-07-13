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Пермь: новости дня


12:45 | 16.07.2018

Эксперты ОНФ в Пермском крае сформировали предложения в национальные проекты и программы

Эксперты пермского отделения Общероссийского народного фронта подготовили предложения для национальных проектов и национальных программ. Напомним, по итогам заседания Центрального штаба ОНФ 31 мая были поставлены новые задачи, определены иные форматы работы.

Вместо пяти региональных рабочих групп ОНФ было сформировано 12 тематических площадок. Каждая тематическая площадка соответствует семи национальным проектам и пяти национальным программам из нового «майского указа» президента страны, лидера ОНФ Владимира Путина: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Главное требование к модераторам – профессиональная компетентность в «подведомственной» им отрасли. Ведь именно эти люди призваны сформулировать и обосновать предложения в национальные проекты и программы, формируемые в соответствии с Указом президента России от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» по направлениям в рамках своей основной профессиональной деятельности.

Координацией работы по тематическим направлениям занимаются уже состоявшиеся профессионалы с большим опытом практической работы, с глубоким пониманием ситуации в отрасли, чей авторитет не вызывает сомнений. Многие из них обладают учеными степенями и званиями, преподают в вузах, руководят большими коллективами, успешны в своей профессиональной деятельности и при этом готовы делиться своим опытом и знаниями.

Курс регионального отделения ОНФ на взаимодействие с активными гражданами и администрациями муниципалитетов дал важный результат – расширение круга экспертов.

Всего более 500 экспертов по всем направлениям приняли участие в обсуждении и формировании предложений. Опыт регионального отделения ОНФ по работе с экспертами был представлен на заседании Центрального штаба Народного фронта 12 июля.

«Мы считаем, что такой подход позволит региональному штабу ОНФ максимально эффективно и точно выявлять проблемы, которые будут появляться при реализации нового «майского указа» главы государства. При поддержке профессионалов мы сумеем вносить необходимые корректировки в деятельность органов власти на местах с тем, чтобы все процессы в итоге были нацелены на самое главное – повышение уровня жизни наших сограждан, динамичное развитие нашей страны, укрепление экономики России», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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