Неделя в Перми будет теплой

12:39 | 16.07.2018

Сейчас в столице Прикамья 25 градусов, слабая облачность. Сегодня, 16 июля, в Перми ожидается до 28 °C.



Завтра воздух прогреется до 29 °C. В среду, 18 июля, возможны грозы, столбик термометра поднимется до 28 °C. В четверг будет около 25 °C, возможен дождь. В пятницу будет около 27 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, будет солнечно, днем около 27 °C.