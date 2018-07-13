Онлайн-трансляция ЕГЭ в Пермском крае прошла без сбоев

12:26 | 16.07.2018

Система видеонаблюдения обеспечила 100%-ную онлайн-трансляцию и отработала без сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года.



В Пермском крае специалисты подрядчика, ПАО «Ростелеком», подключили к системе видеонаблюдения 1048 аудиторий в 71 пункте проведения экзамена и двух региональных центрах обработки информации. Во всех аудиториях трансляция шла в режиме онлайн. Работы по монтажу были выполнены в рамках контракта с министерством образования и науки Пермского края.



Всего в России для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов.



Как рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, чтобы обеспечить объективность процедуры ЕГЭ, перед началом каждого экзамена онлайн-наблюдатели отслеживали, чтобы в аудиториях в ракурсы камер видеонаблюдения попадали станции печати экзаменационных материалов и просматривались все места участников. «Случаи предполагаемых или действительных нарушений, допущенных участниками ЕГЭ либо организаторами, обязательно просматривались в видеозаписи, что позволяло установить все обстоятельства и сделать объективные выводы», — говорит министр.



Видеотрансляция сигнала в течение всего периода ЕГЭ велась на портал smotriege.ru. Каждый год его функциональность дорабатывается: в 2018 году усовершенствовался функционал в части регистрации пользователей, на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможность назначения кураторами ситуационных центров заданий для онлайн-наблюдателей.



Как заявил при подведении итогов досрочного периода ЕГЭ вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко, во время проведения экзамена система видеонаблюдения работала в штатном режиме. «Опыт, накопленный за пять лет реализации проекта, позволил сделать процесс видеонаблюдения максимально удобным для пользователей», — подытожил он.



Специалисты «Ростелекома» в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDoS-атак.