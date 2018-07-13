Пермь: новости дня
16:59 | 15.07.2018
Эксперты Пермского ГАТУ рассказали, как увеличить урожай огурцов
Когда огурец активно растет, он начинает формировать боковые побеги. Если с этим не бороться, растение загущается. Масса листьев не проветривается, и происходит вспышка болезней, появляется гниль или начинают атаковать паразиты.
В первую очередь на главном стебле, где и формируются так называемые «пасынки», боковые побеги нужно прищипнуть. В нижней части растения можно оставить 30 см побега, в средней 40 см и в верхней – 50 см.
Болезни растений - не единственная проблема, с которой можно столкнуться, если не провести такую процедуру. Дело в том, что боковые побеги забирают все силы у основного стебля. В итоге произойдет задержка созревания, а огурцы получат мало питания.
Также не забывайте подкармливать. Огурцы - многосборовое растение. После каждого сбора раз в 2-3 дня при поливе используйте органические удобрения. Огурцы любят жирную и плодородную почву.
© «Вечерние Ведомости»
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