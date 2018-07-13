Эксперты Пермского ГАТУ рассказали, как увеличить урожай огурцов

16:59 | 15.07.2018

В середине июля огурец начинает активно расти, и у многих дачников возникает вопрос, что с этим делать. Пустить дело на самотек или наоборот, бороться с излишним ростом? В этом помог разобраться наш эксперт, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства Пермского ГАТУ Антон Лещев.



Когда огурец активно растет, он начинает формировать боковые побеги. Если с этим не бороться, растение загущается. Масса листьев не проветривается, и происходит вспышка болезней, появляется гниль или начинают атаковать паразиты.



В первую очередь на главном стебле, где и формируются так называемые «пасынки», боковые побеги нужно прищипнуть. В нижней части растения можно оставить 30 см побега, в средней 40 см и в верхней – 50 см.



Болезни растений - не единственная проблема, с которой можно столкнуться, если не провести такую процедуру. Дело в том, что боковые побеги забирают все силы у основного стебля. В итоге произойдет задержка созревания, а огурцы получат мало питания.



Также не забывайте подкармливать. Огурцы - многосборовое растение. После каждого сбора раз в 2-3 дня при поливе используйте органические удобрения. Огурцы любят жирную и плодородную почву.