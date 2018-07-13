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Пермь: новости дня


14:44 | 15.07.2018

Пермские кадеты создали уникальный для России детский вокальный фестиваль памяти Валентины Толкуновой

13 июля на базе Учебного центра Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Федора Кузьмина завершилась уникальная для России детская лагерная смена, посвященная памяти народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой.

В летние каникулы Учебный центр кадетского корпуса становится площадкой детского оздоровительного лагеря «Благодать», а кадеты — вожатыми девяти отрядов. Лагерь работает четыре смены, здесь отдыхают мальчишки и девчонки со всего Пермского края.

Во время второй смены традиционно проводится фестиваль «Россия, Родина моя!». Три недели на берегу Камы звучат песни, ставшие любимыми для нескольких поколений наших соотечественников. Ребята с удовольствием участвуют в викторинах и конкурсах, посвященных творчеству Валентины Васильевны Толкуновой. Каждый день в расписании — мастер-классы преподавателей и хормейстеров пермских музыкальных школ, где разучивают песни из репертуара артистки и репетируют номера к гала-концерту. За время смены даже у тех, кто никогда и не помышлял выходить на сцену и петь, опытные преподаватели находят и развивают вокальные способности.

Валентина Толкунова стала другом и добрым ангелом-хранителем для пермских кадетов еще в далеком 1998 году. Народную артистку пригласили на встречу с ребятами, когда она была на гастролях в Перми, и Валентина Васильевна с удовольствием приняла приглашение. С тех пор неоднократно приезжала в гости к ребятам в Пермь, в том числе как почетный гость международных слетов юных патриотов «Равнение на Победу!». До сих пор вспоминают в кадетском корпусе ту теплоту и неподдельную любовь, которой светилась певица, как совсем по-простому, словно давняя знакомая, рассказывала детям о себе и о творчестве.

В 2006 году хор Пермского кадетского корпуса выступил с Валентиной Толкуновой, по ее личному приглашению, на сцене Кремлевского дворца, на юбилейном вечере певицы. 9 мая 2010 года артистка планировала новое выступление с пермскими кадетами. Но за полтора месяца до этого, 22 марта, Валентины Васильевны Толкуновой не стало.

В память о дружбе с истинно народной артисткой и ради того, чтобы эта память жила и крепла в людских сердцах, кадеты с 2010 года проводят фестиваль творчества Валентины Толкуновой.

— Смена закончится, ребята приедут домой и расскажут: «А я знаю песни Валентины Толкуновой». Их бабушкам и дедушкам будет приятно! — подчеркивает значимость мероприятия близкая подруга Валентины Толкуновой, Вера Алатырева, она много лет работала в гостинице, в которой останавливалась певица, когда бывала с концертами в Перми.

Воспоминаниями о дружбе с великой артисткой и ее семьей пермячка делится с ребятами на «Уроках общения». Ее трогает искреннее внимание ребят, во время фестиваля в 2015 году дети даже собрали свои плетеные браслеты-фенечки и попросили Веру Алатыреву положить их к памятнику Валентины Толкуновой на Троекуровском кладбище в Москве. Просьба была исполнена.

Как всегда, три недели в лагере пролетают незаметно. 12 июля на гала-концерте были объявлены победители фестиваля «Россия, Родина моя!». Обладателями «Золотого ключа» стали пермские школьники Ольга Симанова, Екатерина Марьева, Егор Попов.

Многие из участников смены, как 11-летний пермяк из школы № 111 Влад Бронников, планируют приехать в лагерь и в следующем году. Есть и те, кто обрел на фестивале мечту — пополнить ряды воспитанников Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Федора Кузьмина, одного из шести кадетских корпусов Приволжского федерального округа, действующих и успешно развивающихся в рамках проекта «КаДетство», созданного по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

В 2019 году в Пермском кадетском корпусе снова будут звучать песни Валентины Толкуновой. В планах организаторов — сделать фестиваль межрегиональным.

© «Вечерние Ведомости»

 


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