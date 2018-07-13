Пермские кадеты создали уникальный для России детский вокальный фестиваль памяти Валентины Толкуновой

14:44 | 15.07.2018

13 июля на базе Учебного центра Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Федора Кузьмина завершилась уникальная для России детская лагерная смена, посвященная памяти народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой.



В летние каникулы Учебный центр кадетского корпуса становится площадкой детского оздоровительного лагеря «Благодать», а кадеты — вожатыми девяти отрядов. Лагерь работает четыре смены, здесь отдыхают мальчишки и девчонки со всего Пермского края.



Во время второй смены традиционно проводится фестиваль «Россия, Родина моя!». Три недели на берегу Камы звучат песни, ставшие любимыми для нескольких поколений наших соотечественников. Ребята с удовольствием участвуют в викторинах и конкурсах, посвященных творчеству Валентины Васильевны Толкуновой. Каждый день в расписании — мастер-классы преподавателей и хормейстеров пермских музыкальных школ, где разучивают песни из репертуара артистки и репетируют номера к гала-концерту. За время смены даже у тех, кто никогда и не помышлял выходить на сцену и петь, опытные преподаватели находят и развивают вокальные способности.



Валентина Толкунова стала другом и добрым ангелом-хранителем для пермских кадетов еще в далеком 1998 году. Народную артистку пригласили на встречу с ребятами, когда она была на гастролях в Перми, и Валентина Васильевна с удовольствием приняла приглашение. С тех пор неоднократно приезжала в гости к ребятам в Пермь, в том числе как почетный гость международных слетов юных патриотов «Равнение на Победу!». До сих пор вспоминают в кадетском корпусе ту теплоту и неподдельную любовь, которой светилась певица, как совсем по-простому, словно давняя знакомая, рассказывала детям о себе и о творчестве.



В 2006 году хор Пермского кадетского корпуса выступил с Валентиной Толкуновой, по ее личному приглашению, на сцене Кремлевского дворца, на юбилейном вечере певицы. 9 мая 2010 года артистка планировала новое выступление с пермскими кадетами. Но за полтора месяца до этого, 22 марта, Валентины Васильевны Толкуновой не стало.



В память о дружбе с истинно народной артисткой и ради того, чтобы эта память жила и крепла в людских сердцах, кадеты с 2010 года проводят фестиваль творчества Валентины Толкуновой.



— Смена закончится, ребята приедут домой и расскажут: «А я знаю песни Валентины Толкуновой». Их бабушкам и дедушкам будет приятно! — подчеркивает значимость мероприятия близкая подруга Валентины Толкуновой, Вера Алатырева, она много лет работала в гостинице, в которой останавливалась певица, когда бывала с концертами в Перми.



Воспоминаниями о дружбе с великой артисткой и ее семьей пермячка делится с ребятами на «Уроках общения». Ее трогает искреннее внимание ребят, во время фестиваля в 2015 году дети даже собрали свои плетеные браслеты-фенечки и попросили Веру Алатыреву положить их к памятнику Валентины Толкуновой на Троекуровском кладбище в Москве. Просьба была исполнена.



Как всегда, три недели в лагере пролетают незаметно. 12 июля на гала-концерте были объявлены победители фестиваля «Россия, Родина моя!». Обладателями «Золотого ключа» стали пермские школьники Ольга Симанова, Екатерина Марьева, Егор Попов.



Многие из участников смены, как 11-летний пермяк из школы № 111 Влад Бронников, планируют приехать в лагерь и в следующем году. Есть и те, кто обрел на фестивале мечту — пополнить ряды воспитанников Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Федора Кузьмина, одного из шести кадетских корпусов Приволжского федерального округа, действующих и успешно развивающихся в рамках проекта «КаДетство», созданного по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.



В 2019 году в Пермском кадетском корпусе снова будут звучать песни Валентины Толкуновой. В планах организаторов — сделать фестиваль межрегиональным.