В Перми назвали лучших перевозчиков за второй квартал

14:41 | 15.07.2018

МКУ «Гортранс» составило рейтинг пермских перевозчиков по итогам работы во втором квартале 2018 года. Общественный транспорт города демонстрирует стабильную работу — расписание маршрутов выполняется в среднем на 94,5 %.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, рейтинг формируется на основании отчетных данных навигационного контроля диспетчерской службы МКУ «Гортранс». Наиболее важными критериями оценки работы перевозчиков являются объективные показатели: общее выполнение рейсов, выполнение первых и последних рейсов, а также регулярность движения. Под регулярностью движения понимается количество выполненных рейсов с отклонением от расписания не более пяти минут. Так, регулярность движения автобусных маршрутов в среднем составляет 93,42 %, трамваев и троллейбусов — 99,13 %.



Максимально соблюдают расписание автобусные маршруты № 21, 10, 58, 74, 14, 73, 59, 55, 66 и 13. Среди троллейбусных лучшими оказались маршруты № 8, 1 и 13. Среди трамвайных маршрутов в лидерах № 3, 13, 4 и 7. Суммарные показатели рейтинга у этих маршрутов составляют порядка 99,34 %. В конце рейтинга оказались перевозчики, обслуживающие маршрутные такси № 3т, 8т, 5т и 7т. Работа с этими перевозчиками началась в конце 2017 года — начале 2018 года.



Сотрудники департамента дорог и транспорта прорабатывают с перевозчиками механизмы повышения регулярности движения для улучшения качества обслуживания пассажиров.



Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте МКУ «Гортранс» gortransperm.siteholder.ru/perevozchiki/rate. Перевозчикам, на чьих маршрутах не выполняется расписание, департамент начисляет штрафы по итогам месяца работы.