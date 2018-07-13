Пушкинская библиотека приглашает пермяков на мастер-классы

14:39 | 15.07.2018

До конца лета каждый вторник и четверг в библиотеке им. А.С. Пушкина проводятся занятия по основам работы на компьютере, использованию интернета и социальных сетей.



Сейчас с помощью компьютера можно искать и хранить информацию, общаться, проводить досуг, учиться, зарабатывать и делать покупки. Уроки в библиотеке подойдут всем, кто хочет освоить работу с компьютером или расширить свои познания, в том числе пожилым людям.



Мастер-классы проводятся по четырем темам: «Из чего состоит компьютер», «Сканирование и работа с электронной почтой», «Работа в интернете» и «Социальные сети». Мастер-классы будут понятны и полезны неподготовленному пользователю. Знания, полученные на занятиях, пригодятся в трудовой деятельности и повседневной жизни.



Консультации ведутся каждый вторник и четверг с 13.00 до 15.00. Подробности – по телефону 207-50-34.